美麗信吃到飽推澎湖海鮮季　8月底前國民旅遊卡或學生證享79折



▲美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出海派澎湖絕鮮饗宴，週五晚間起至周日晚間更有「現開澎湖生蠔無限享用」活動。(圖／美麗信花園酒店提供)



記者黃士原／台北報導

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳7月10日起推出海派澎湖絕鮮饗宴，主廚嚴選澎湖當地海鮮食材料理出各式餐點，而在澎湖海鮮季期間，將視產地提供之產量，現場彈性推出加價150元即享澎湖空運來台「現剖馬糞海膽」一顆，加價99元享醬燒鮑魚佐檸檬泡泡霜一份，週五晚間起至周日晚間更有「現開澎湖生蠔無限享用」活動。

雨林餐廳全新海派澎湖絕鮮饗宴平日午間每人780元+10%、平日晚間每人880元+10%；假日全天每人980元+10%，現場更有啤酒無限量供應，讓您一口海鮮一口啤酒最對味；此外，至8月31日止，用餐只要持國民旅遊卡或學生證可享79折餐飲優惠。





▲美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出海派澎湖絕鮮饗宴，也將視產地提供之產量，現場彈性推出加價150元即享澎湖空運來台「現剖馬糞海膽」一顆。

以澎湖當地多元食材料理而成的料理有西嶼高麗菜酸炒牛肉、石鮔干燉豬腳、風茹草鮮菇雞湯、塔香澎湖石蚵烤披薩、丹麥坦德爾脆皮豬、香芒海香菇螺旋麵。其他還包括爐烤美國頂級牛排、石鮔干燉豬腳、仙人掌燉羊膝、綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等

中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等，現煮區提供澎湖小管麵線、澎湖海鮮漁港麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等。假日餐期更提供爐烤頂級美國極肋眼、丹麥坦德爾脆皮豬、天使紅蝦、生食花枝握壽司等無限享用。