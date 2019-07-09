ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

美麗信吃到飽推澎湖海鮮季　8月底前國民旅遊卡或學生證享79折

ETtoday餓勢力

▲美麗信酒店推澎湖海鮮季　8月底前國民旅遊卡或學生證享79折。（圖／美麗信酒店提供）
▲美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出海派澎湖絕鮮饗宴，週五晚間起至周日晚間更有「現開澎湖生蠔無限享用」活動。(圖／美麗信花園酒店提供)

記者黃士原／台北報導

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳7月10日起推出海派澎湖絕鮮饗宴，主廚嚴選澎湖當地海鮮食材料理出各式餐點，而在澎湖海鮮季期間，將視產地提供之產量，現場彈性推出加價150元即享澎湖空運來台「現剖馬糞海膽」一顆，加價99元享醬燒鮑魚佐檸檬泡泡霜一份，週五晚間起至周日晚間更有「現開澎湖生蠔無限享用」活動。

雨林餐廳全新海派澎湖絕鮮饗宴平日午間每人780元+10%、平日晚間每人880元+10%；假日全天每人980元+10%，現場更有啤酒無限量供應，讓您一口海鮮一口啤酒最對味；此外，至8月31日止，用餐只要持國民旅遊卡或學生證可享79折餐飲優惠。

▲美麗信酒店推澎湖海鮮季　8月底前國民旅遊卡或學生證享79折。（圖／美麗信酒店提供）
▲美麗信花園酒店一樓雨林餐廳推出海派澎湖絕鮮饗宴，也將視產地提供之產量，現場彈性推出加價150元即享澎湖空運來台「現剖馬糞海膽」一顆。

以澎湖當地多元食材料理而成的料理有西嶼高麗菜酸炒牛肉、石鮔干燉豬腳、風茹草鮮菇雞湯、塔香澎湖石蚵烤披薩、丹麥坦德爾脆皮豬、香芒海香菇螺旋麵。其他還包括爐烤美國頂級牛排、石鮔干燉豬腳、仙人掌燉羊膝、綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等

中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等，現煮區提供澎湖小管麵線、澎湖海鮮漁港麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等。假日餐期更提供爐烤頂級美國極肋眼、丹麥坦德爾脆皮豬、天使紅蝦、生食花枝握壽司等無限享用。

關鍵字： 美食快訊 美麗信花園酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

15萬噸「世界夢號」首抵基隆港！

新加坡4大親子必玩景點

南屯40年老麵店餛飩麵油蔥香濃郁！

雲天自助餐廳重新開幕有160道美食

美麗信酒店推澎湖海鮮季

看圖冒汗！全台10大「恐怖鬼屋」

泰昌餅家將進駐台北統一時代

永和夢幻抹茶甜點！每日新鮮現做超療癒

南投哈比人的家必吃「招牌鹽可頌」

身分證護照有8！88元入住第二晚

熱門行程

最新新聞更多

新加坡4大親子必玩景點

15萬噸「世界夢號」首抵基隆港！

雲天自助餐廳重新開幕有160道美食

泰昌餅家將進駐台北統一時代

2.0版關公遶境！大溪第二個過年

西螺大橋旁空拍驚見「綠蝴蝶」

身分證護照有8！88元入住第二晚

中午來訂泰式！ 10種餐盒任你挑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366