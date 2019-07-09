點評：原來離景美這麼近！

文、圖／食癮，拾影

你的空白午後，想用什麼來填滿？是慵懶的在沙發上與零食和影集相伴、或是趁著好天氣，出外踏青，準備一場綠意野餐，我呢？也許最喜歡的，便是和好友約一個早已想拜訪的小店，在咖啡與甜點裡虛度光陰，即便這段滴滴答答的時間裡也沒說什麼話，依舊很美好。

兩盞燈食試所，位於景美北新橋旁的騎樓建築之中，隱密的入口在一樓超商之間，踩著木質色的階梯緩緩上樓，在逐漸遠離羅斯福路上的吵雜車聲之後，迎面而來的，是烘焙的香氣和杯盤碰撞的清脆頻率。

隱藏在二樓的甜點工作室，總給人一種擺脫城市世俗，遠離庸碌生活的寧靜之感，兩盞燈食試所的空間即便不算寬大，卻擁有十足舒適、愜意的氛圍，伴隨著咖啡與烘烤點心的香氣，偶爾貓兒途經，都是最適合填入空白午後的美好。

小小的廚房工作室，以及與「大毛陶磁器」、「雨林問世館」共同使用的空間，要說是咖啡館，不如說這裡是工作室，聚集著熱忱與夢想的環境，無論是對於咖啡、甜點的愛，亦或是對於陶瓷、手作的執著，皆充斥在這數坪大的工作室，隱隱地散發著帶有溫度的光亮。◎目前大毛陶瓷器的自由手作空間暫停開放，但是問世館與兩展燈仍持續開放

而在兩盞燈食試所裡，除了溫柔的闆娘之外，還有親人乖巧的店貓菲菲，雖說不是特別愛撒嬌，但他絲毫不畏懼、排斥與人們共處一室，甚至泰然自若的躍上窗台，正好就坐在我的身邊，與我並肩看望著外面的世界。

▲咖啡蘇打＄70元

總是在夏季時，最喜愛點選的冰飲選擇，帶著舒爽氣泡感的咖啡蘇打，加了些許的檸檬汁，喝來是帶著酸澀的清香，相當解渴消暑。

▲竹炭黑芝麻煉乳千層＄150、甜橙可可脆米橙酒千層＄180

當然，我們是為了甜點而來到兩盞燈的。兩盞燈每週僅有週五至週日營業，並且會於粉專上公告營業時間，以及當週提供的甜鹹點品項，客人們可以私訊預留點心，內用與外帶皆是允許的，不過無法事先訂位，座位需視現場情況。

當天嘗試了兩種口味的千層，才剛上桌，就被這份千層的厚度與大小給驚艷，朋友還在數著一共有幾層，我便忍不住的先挖起一塊、送入口中，先品嚐的是帶著深灰色澤的竹炭黑芝麻煉乳千層，濃厚的芝麻香氣著實迷人，對於我這個芝麻控而言，是相當滿足。而上頭的圓球並不是冰淇淋，而是與千層餡相同風味的黑芝麻香緹，搭配著煉乳與白芝麻的點綴，使得這份黑芝麻千層多了有趣的層次與感受。

對於黑芝麻千層，已是足夠喜歡，但是另一份甜橙可可脆米橙酒千層，則是讓我一邊讚嘆、一邊停不下手的著迷。將甜橙、橙酒與之搭配，使得原以為會相當厚重的巧克力內餡變得平和、爽口許多，更是喜愛夾於千層之間的可可脆米、以及上方點綴的糖漬橙條，讓接下來的每次咀嚼，毫無負擔、意猶未盡。明明不愛吃巧克力的，心裡是這樣想著，嘴巴倒是誠實，即便肚子撐著，卻還是硬把這份千層給完整嗑光了。

▲香蕉肉桂捲佐乳酪糖霜＄110

因為貪嘴，與朋友幾乎是把想吃的都點了一輪，在睡到自然醒之後的午後第一餐，吃下三份甜點，我想也不為過吧？而除了千層之外，肉桂捲也是許多人特別推薦與喜愛的品項，而兩盞燈將肉桂捲融入香蕉與乳酪糖霜，本身是甜度較高的，不過還蠻喜愛肉桂捲的口感，蓬鬆帶有彈性，並且有了核桃為口感增添不少風味。

▲黃芥末雞肉派＄100

吃了滿滿的甜，仍然想以幾口鹹味平衡胃口，鹹派裡放滿玉米筍、蘑菇與雞肉，飽足之餘，也特別喜歡咀嚼時吃到玉米筍的口感和香氣。最誘人的，則是派皮層與底部的酥脆，以及一抹融入其中、淺淺的黃芥末嗆香味。

持續的與菲菲望著窗外，空白的午後就這樣被一輪的美味及平靜給填滿，像是秘密基地的兩盞燈，也成為心目中期盼著能再次前訪的地方。

兩盞燈食試所

地址/Add：台北市文山區羅斯福路六段310號2樓（景美捷運站1、3號出口）

營業時間/B.H.：每週五、六、日 12:00-19:00（或至餐點完售）

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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