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臭到搬家還是滿滿人潮！上海巷弄內的超夯螺螄粉專賣店

點評：真的很香！超大一碗超飽超好吃><
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▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／上海報導、攝影

螺螄粉是廣西的傳統美食，因為特有的一股「臭味」收穫了許多粉絲，在上海有一家螺螄粉專賣店，被在地人認可味道相當道地，也是小紅書app評價第一的螺螄粉！曾經因為太臭了讓鄰居受不了搬家，但現在新店只要一到用餐時間，仍然有滿滿的人潮！

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲柳州螺螄粉到吃飯時間都是人潮滿滿，店面不大但翻桌率快所以等待時間不會太長。

柳州螺螄粉位在上海延安西路地鐵站附近，出站大約要走十分鐘才能到達，雖然沒有招牌，但在安靜的巷弄中柳州螺螄粉還是非常好認的，因為只要一到吃飯時間，店內店外都會有滿滿的人潮在等待，但因為用餐時間不會太久，平均等待時間大約半小時左右，人數少的話會和別人併桌用餐。

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲除了好幾種螺螄粉可以選擇以外，還有很多配菜和甜點。

柳州螺螄粉有很多口味可以選擇，招牌螺螄粉是最道地的湯版，滿滿的一大碗裡面有米線、炸花生、酸筍、酸豆角、木耳、肉末、螺肉和豆皮，還有一顆鵪鶉蛋，辣度是可以調整的，可以先選擇輕一點的辣度，味道不夠重再從桌上提供的辣油調整，提供的辣油和廚房製作螺螄粉的辣油是一樣的，除了辣油以外還有酸豆醬可以另外加。

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲經典招牌螺螄粉，裡面配料非常多，相當有飽足感。

經典螺螄粉除了湯的以外還有生炒的和乾撈的可以選擇，差別是生炒的裡面有豬肝和肉片，有點像炒麵的料理方式，加進濃油赤醬的生炒版吃起來口味比較鹹，適合重口味的饕客。乾撈的口味比較沒有那麼重，裡面也有加上炸花生、酸筍、酸豆角、木耳、肉末、螺肉和豆皮，特別是因為沒有加湯，豆皮會非常酥脆，搭配起來非常好吃。

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲乾撈螺螄粉，辣度都可以調整。

覺得只吃螺螄粉不夠滿足的話，還可以加點一些配菜，比較受歡迎的有酸筍絲炒大片肉片的酸筍牛肉、口感非常酥脆的招牌肥腸以及泡在湯汁裡Q彈又爆汁的手打牛肉丸，自己一個人吃不完這些配菜，想要從螺螄粉裡單獨加料的話，也可以單點螺螄粉裡面的配料。

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲木薯糖水，木薯的口感軟糯，相當有特色。

另外柳州螺螄粉的糖水也非常有名，必點的是木薯糖水和玉米糖水。木薯糖水是一碗滿滿的切塊木薯和像傳統冰裡加進的糖水，木薯的口感軟糯特別，介在糯米和地瓜之間。玉米糖水的玉米比較特別，是把糯米玉米剝皮了以後浸泡在糖水裡，乍看之下很像薏仁，相比木薯糖水，玉米糖水的湯汁比較不甜，解膩又有飽足感。

▲▼上海柳州螺螄粉。（圖／記者謝璩安攝）

▲玉米糖水的玉米會先剝皮，看起來很像薏仁，糖水也不會像木薯糖水那麼甜。

柳州螺螄粉不但主食好吃，甜點也非常加分，雖然店面不大，但翻桌率非常快，是附近上班族熱愛的午餐選擇，如果在上海想吃到道地的廣西味道，不妨在一個時間充裕的午餐時間，到延安西路這家螺螄粉滿足味蕾！

柳州螺螄粉

地址：中國上海市長寧區楊宅路83號

關鍵字： 大陸美食 上海 上海美食 柳州螺螄粉 延安西路 廣西美食

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