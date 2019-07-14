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必吃酥脆蚵嗲！台南人氣七股阿國蚵爹　生魚湯50元鮮美、每口都料

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：看起來也太豐盛了吧
ETtoday餓勢力

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

這次到台南旅遊到訪『黑面琵鷺生態展示館』，回程中已經接近午餐時間肚子有點餓，經過在地人帶路來到『三股』這地方，就在三股溪畔又被稱為三股海產街，距離七股潟湖與七股鹽山不會太遠，周圍沒有明顯指標只有內行人才知道，鮮美的海鮮食材讓人回味無窮，看到網路上介紹這地方的人不多，喜愛吃海鮮的朋友們可別錯過。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

開車從173甲縣道過來不到十分鐘車程，附近沒有什麼明顯的建築物，在這條街上卻出現這麼多店家，形成這幅熱鬧的獨特景象。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

周圍都是這種販售海產的店家，你可以購買喜愛的新鮮魚貨海鮮，請店家代為料理成桌上菜餚，對於我們這樣出遊的人很方便。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

網子裡的蝦子可真是活跳跳，每隻蝦子個頭都滿大，價格上比一般市場看到便宜一些。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

雖然已經是接近夏天季節，螃蟹依舊看起來非常肥美，每隻也是很有精神的動來動去。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

如果馬上要回程北上，其實可以買來用保麗龍盒子裝著，螃蟹運到家依舊是活著，下鍋煮依舊是鮮美可口。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

頭一次看到電動去魚鱗機感覺還滿新奇，沒多久時間魚鱗就被去的乾乾淨淨。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

這是另一位客人所購買的石斑魚，現場還提供代殺魚服務，方便客人回到家自行料理。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

逛了一下終於來到這次要用餐店家，會特別介紹這間『七股阿國蚵爹』，聽說是深受附近釣客喜愛，總會在此點上幾樣炸物來填飽肚子，尤其是招牌『蚵爹』更是不可錯過。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

所販售炸物真的還滿多種類，大多是海鮮所製成的美味炸物，攤位上的價格看到真會讓人嚇一跳，幾乎都是銅板價格薄利多銷概念。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

別看這小小攤車不太起眼，店家生意有多好呢！看到要出動三個人才忙的過來就知道。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

隨便點個幾樣就先找個地方坐下來，不一會已經擺滿了整個桌子，菜餚都用套上塑膠袋的盤子裝著，看起來乾乾淨淨香噴噴的。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

蚵爹＄35／個

當然店內招牌『蚵爹』絕對不能錯過，盤子裡只可以裝下兩個真是滿大，外皮炸到金黃酥脆一副好吃模樣。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

圓滾滾的外觀下，一切開內餡整個爆炸開來，豐盛飽滿模樣真的太超值，大量高麗菜、青蔥與鮮蚵交織成最美味的蚵爹，淋上些甜辣醬味道更是提昇。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

虱目魚柳＄50

台南另一個不可錯過絕對是這『虱目魚』，外表裹粉下去炸將水份緊緊鎖在裡面，魚肉彈牙有著軟嫩口感，散發著鮮甜好滋味。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

大肚魚＄50

看過大肚魚但沒想到原來這是可以吃，炸到酥脆爽口咬起來卡茲卡茲，真的會讓人越吃越順口，拿來作為下酒菜應該也滿不錯。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

花枝丸＄20／串

每串三個的花枝丸是特別點來給小朋友，油炸過的外表多了份酥脆感，而且吃到花枝塊添加在其中，咬起來也是超彈牙又富有口感。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

蝦酥＄50

這樣小蝦子沒想到炸過之後這樣的酥脆，蝦殼已經被炸到輕輕一咬就散開程度，有點像是在吃蝦味先，但味道上更加濃郁許多。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

柳葉魚＄50

每一條都是整隻帶卵的柳葉魚，炸到金黃酥脆，一口咬下滿滿鮮甜的味道在其中，大人與小孩子都超愛。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

蚵酥＄100

這道蚵酥是覺得粉裹的太多了些，鮮蚵的味道變得很淡都是粉的味道。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

茄子＄20

吃過這麼多海鮮當然要吃點蔬菜中和一下，茄子切段裹粉下去油炸，水份緊緊鎖在裡面，敢吃茄子的仁一定要試試看。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

地瓜＄20

好像不是只有地瓜而已，其中還有吃到芋頭塊的味道，炸的相當酥脆裡面卻依然相當鬆軟，重點切的超大塊真是豪氣。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

吃油炸物如果沒有湯可以搭配，似乎感覺少了些什麼，正好隔壁就在賣生魚片與生魚湯，直接點上幾碗魚湯請老闆送來。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

冰櫃裡滿是生魚片在裡面，看到顏色鮮豔的鮭魚肉，真會讓人口水都流下來。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

生魚湯＄50

這碗生魚湯都是現點現煮而成，要稍等一會才可喝的到，煮好湯的表面佈滿鮭魚的油脂，看起來既美味又可口。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

裡面添加的配料超級多，差不多有半碗的份量都是，裡面有多種帶骨魚肉塊與蔬菜一同燉煮。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

所有食材鮮味都融化在於湯中，幾乎沒有細魚刺都是大骨居多，魚肉也是鮮甜到不行充滿大海的味道。

▲台南超人氣海鮮炸物，必吃酥脆蚵嗲。（圖／viviyu小世界提供）

初次來到三股『七股阿國蚵爹』品嚐海鮮，隨便幾樣炸物外加生魚湯就飽餐一頓，鮮美的海鮮食材讓人每樣都不想放過，搭配一碗鮮甜的生魚湯更是完美，遺憾吃太飽無法繼續下一家，不過沒關係反正下次還有機會，改選擇購買生鮮海產請餐廳代客料理，整條街上就有好幾間可以做挑選，有機會到台南旅遊可別錯過了。

七股阿國蚵爹

地址：台南市七股區三股里119號
電話：0925-085-979
營業時間：10:00~18:00

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關鍵字： 七股阿國蚵爹 台南美食 三股海產街 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界

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