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出爐就秒殺！南投田間小路五十一號麵包研究所　必嚐招牌鹽可頌

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：海鹽鹹香鹹香的味道超棒
ETtoday餓勢力

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

行前在安排南投景點時，發現了一間位於田中央的麵包店，造型設計就像是魔戒電影裡面哈比人的家，就像是在國外的景點一般，沒想到竟然真實的出現在南投，而且『田間小路五十一號麵包研究所』的生意超好，幾乎在下午時段麵包一出爐就造成搶購熱潮，如果有想吃的麵包建議可以先打電話預留，以免空手而回呀…

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

南投二日遊行程：

Day1：葉家意麵 –南北第七家木瓜牛奶 -吳家紅茶冰 -橋頭邊肉圓 –德意冰坊 –小米蛋餅 – 711穀昌門市 – 集集棕櫚泉民宿 – 老街仁城 – 看螢火蟲 – 集集棕櫚泉民宿

Day2：集集綠色隧道 – 集集車站 – 轆轆市集 – 老胡麵館 – 王品桂花酸梅湯 – 中興新村 – 毓繡美術館 – 方愫馨麻糬 – 田間小路麵包研究所 – 麵五三拉麵 – 外帶手工Pizza – 甜蜜的家

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

就是這個水管造型的迷你小屋，讓人真的很有置身在國外的感覺，真不敢相信原來這位於南投，這裡僅拍照，沒有開放內部。

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

來到田間小路五十一號麵包研究所可別記錯麵包出爐時間，像店內的人氣王第一名鹽可頌就是在14:30出爐，幾乎是人手一袋的盛況呀～

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

門口備有座位休息區，應該是讓我們這種買了麵包想要馬上吃到的人使用…哈～不過後來我們被吸引去吃了拉麵和pizza，所以就沒坐在這區了～

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

一進到店內隨即見到店長當時得到台灣賽銀獎的制服與獎牌，這也說明了為什麼大家不遠千里的來到南投小鎮買麵包啦～

張宗賢　師傅

1983年出生於台灣彰化埤頭鄉
職人奮鬥史～
2011日本鳥越製粉學校研修
2014ホシノ天然酵母パン種研修
2014山琳公司產品代言人
2015美國加州葡萄乾麵包大賽/冠軍
2016美國CIA廚藝學校修業
2017日本奧本製粉產品代言人
2018法國樂斯福世界盃台灣選手權/銀牌

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

店內有出品的麵包常賣種類都貼在牆上，但是要一次買到這麼多品項，如果沒預留的話真的要抓準時間才買的到…

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

架上除了麵包之外也有販售店內使用的麵粉、強力粉，有烘焙需要的朋友也可以洽詢。

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

鹽可頌＄25

這是店內的人氣第一名的招牌麵包，但我沒吃過想說小孩應該不會跟我搶，所以買了二個，後來小孩在門口就立即解決掉一個鹽可頌，我趕緊又衝進來買一包，如果看到它請毫不猶豫買一包呀～

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

原本我以為店內只有販售歐式麵包，沒想到其實也有很多台式麵包，是我小時候就愛的口味，像芋頭果子、菠蘿麵包…都是台灣人從小吃到大的品項。

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

鵝油青蔥也是店內很受歡迎的品項，有人一次買十個!就知道這有多熱門了，幸好我一開始有搶到呀～

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

紅酒法蘭克福則是假日限定款。

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

軟法和小餐包，像是黑岩豆豆也很受歡迎，開始慶幸我們來的算早，晚點來只會看到空空的貨架了…

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

看到我挾了這盤應該知道我收斂很多吧…因為車上還有剛買的方愫馨麻糬，麵包類最多放二天，所以我只敢挾一盤，其實我應該想到可以放冷凍再回溫烤即可…只好下次有機會再去買了！芋頭果子的內餡不會甜膩又有頭泥的香氣；鵝油青蔥則是豪氣的放了許多青蔥，吃起來不會太油膩卻有著青蔥草香的滋味，很好吃。

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

鹽可頌使用海鹽調味，表層吃起來有淡淡的鹽香，中間的可頌卻相當鬆軟～

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

剝開之後發現相當鬆軟又輕柔，真的是超軟又鹹香的滋味，本來零買了二個立馬被秒殺，還是在一人吃了一碗隔壁的拉麵之後，轉頭趕緊衝進去再抓一包，幸好還有機會買，不然我可能連吃一口的機會都沒了…

▲▼南投田間小路五十一號麵包研究所。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

兇手就是他們啦…把鹽可頌吃光光…拍照時嘴巴還塞滿滿的…如果有機會來到田間小路五十一麵包研究所，請記得要買鹽可頌和鵝油青蔥試試呦，回家後真的覺得麵包買太少了…

田間小路五十一號麵包研究所

地址： 南投縣草屯鎮史館路397巷53號
電話： 0928 161 797（可先打電話預留麵包）
營業時間：14:30-20:00（每週一、二公休，售完為止）

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關鍵字： 田間小路五十一號麵包研究所 南投美食 草屯美食 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界

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