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晚來吃不到！桃園古早味豆花　口感脆香、搭配小粉圓好滿足

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▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

桃園春日路橋下有間阿泰豆花是我從小吃到大的夏日冰品，小時候住在奶媽家時經常都會期待下午可以吃豆花，早期時阿泰豆花會在週邊住宅區繞攤車，只要下樓就能買得到，現在則是時間到定期在橋下土地公廟前定點，營業時間內隨時都能買得到～

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

使用的是同一台攤車，但是現在已經傳承到第二代，而且每到夏天常常都會排好多人，甚至還要抽號碼牌才吃得到的清涼豆花，趕緊趁著沒人買上一碗消暑囉～

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

趁著有空時老闆會先將配料打包好，以隨時應付來往的客人們，有賣三種甜點，分別是冷凍豆花、綠豆湯、粉圓冰，最多客人點的就是綜合豆花囉！

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

夏天時生意好到要排很久才買的到，原本只有老闆一人販售，現在增加到三名人手就知道生意有多好啦～

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

買了一袋綜合豆花回家享用，外帶最好儘快享用，會附上免洗碗和湯匙，但我通常都不會拿取也順便做環保。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

回家後倒入碗公之中，一次還無法倒完，給的份量相當足夠。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

阿泰豆花使用的是古早味的冷凍豆花，和一般的豆花不太一樣，這是有種脆脆口感，仔細品味有著豆香味。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

冷涼的冷凍豆花搭配糖水特別香甜，豆花的脆香口感，有點點像是中華豆花的脆度但又更香更好吃，而且很咕溜，一下就滑進口中的感覺。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

綜合豆花的配料有花生、粉圓、綠豆三種，如果有特別偏愛的配料也可以單點就好。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

其中我特別喜歡的是小粉圓，就是古早味的小粉圓口感，香香甜甜的特別好吃，花生也很香軟有味，搭配著一起吃真的很棒。

▲▼橋下阿泰豆花。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果你也愛這種古早味的冷凍豆花，那麼我想春日路橋下的阿泰豆花是個很棒的選擇，只是通常會大排長龍，想吃真的要早點去買，以免賣光光囉！

橋下阿泰豆花

地址：桃園市桃園區林森路1號
電話： 0955853589
營業時間：12：30～13：30／17：20～18：25（每週日公休）

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