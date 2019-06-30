在地人激推！桃園古早味麵店　鴨肉麵鮮嫩甜美只要50元

點評：好想吃吃看下水～感覺很不錯！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

經常會帶小孩到延平公園遊玩，不知不覺到了中午用餐時間，想起了這間在公園旁邊『延平鴨肉麵』，已經營業很長一段時間，販售著傳統道地的麵飯料理，深受不少在地人的喜愛，每到吃飯時間總是擠滿用餐客人，剛好趁著這機會前往用餐，是否如傳聞中那樣美味。





這間延平鴨肉麵位置，就在延平公園對面，距離婦女館距離也滿近，只是不太好停車必須去附近繞繞。店面沒有很大還好有清楚招牌，經過大豐路的馬路旁時，還滿容易發現其存在位置。

店裡內用區只有八張桌子，當天來要稍等一會才有位子可以坐，門口等待外帶客人也滿多。

這裡的辣椒很香滿厲害，吃麵或飯可添加一些，不會太辣可以增添料理風味。

將菜單內容清楚清楚列了出來，令人訝異的是各種餐點，大多是銅板價格，不需花太多錢就可以飽餐一頓。

隨便點了幾樣也滿滿一桌菜，不管是麵或飯都可以看到鴨肉身影，來這裡一定是要吃鴨肉，另外搭配上幾樣小菜超豐盛。

炒下水 ＄60

如果不排斥吃內臟類食材那一定要試試，炒這樣一大盤才只要60元，相信作為下酒菜也是很適合。

不管是鴨肝或鴨盹等都處理很乾淨，吃起來完全沒有任何異味，搭配上清爽青菜一起拌炒超讚。鴨珍與鴨肝切成漂亮形狀，火侯恰到好處口感不會太老，微辣口味不會太鹹越嚼越有味道。

米血糕 ＄30

這米血糕切成適當大小方便好入口，軟Q彈牙富有口感不會太硬，淋上特調醬汁吃起來超對味。

粉腸 ＄50

每次吃麵總不會漏掉點盤粉腸作為小菜， 有著獨特風味軟Q帶有嚼勁，淋上些醬油膏配上薑絲絲毫沒有異味。

鴨肉麵（湯）＄50

這碗鴨肉麵以這價格來說分量真不少，還放上四塊鴨肉真的很超值，浸泡在高湯中顯得格外可口美味。

所使用的是Q彈的細黃麵，鴨肉鮮嫩多汁有著香甜好味道，享受在大口吃麵喝湯的美食之中。

鴨肉板條（乾）＄50

沒想到這份乾板條還添加不少鴨肉，板條軟硬度恰到好處，滿滿鴨肉香味散佈其中，單吃也絲毫不覺得單調。

蝦仁炒飯 ＄50

撲鼻的香氣大概是對這份炒飯第一印象，米粒顆顆分明均勻附上食材香氣，蝦仁數量也滿多真的滿超值。

鴨肉米粉（乾）＄50

鴨肉米粉也是很讓人喜愛的古早味，在米粉放上青菜與鴨肉增添不少豐富度，這盤的份量還算滿多。

米粉口感上不覺得乾澀，融合著鴨肉醬汁格外可口，鹹味適中不會太重更顯美味。

這頓午餐點了一大桌菜餚，才花費三百多元真是平價消費，難怪這樣受到大家歡迎。

終於品嚐到『延平鴨肉麵』鴨肉料理，點上自己喜愛的麵食小菜，料理都是便宜又大碗，輕易就可打發掉一餐，且都是符合我的口味，並沒有吃到不喜歡，難怪這樣深受到在地人喜愛，介紹給喜愛古早味的朋友。

延平鴨肉麵

地址： 330桃園市桃園區大豐路185號

電話： 0928882742

營業時間：11：00～20：30