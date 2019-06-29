爽吃肉不用400元！台中韓式烤肉吃到飽　還能免費穿韓服

點評：韓式烤肉399元也太佛心價了吧！

文、圖／商妮吃喝遊樂

吃過很多家正宗韓式料理餐廳價格都不便宜，這家糕糕在尚吃到飽不分平假日只要399元還有免費韓服體驗拍照拍到爽，八種肉四種蔬菜還有拳頭飯、起司、蛋、玉米、生菜、各種小菜、飲料、湯品通通吃到飽，再加上韓國必吃的辣炒年糕…，內容超多而且正宗韓式醬料非常道地，很適合大胃王揪團聚餐，享受道地的韓式美味不必花大錢，一個人399＋10％就可以吃的心滿意足。

糕糕在尚是正宗韓式烤肉，位在豐原新生北路（信義街與和平街中間），門口就有收費停車場，半小時15元，開車族找車位很方便。

店門口有菜單，吃到飽不分平假日每人399元＋10％，通通無限續點吃到爽，還有招待辣炒年糕，比菜單上寫的還要超值！我超喜歡這種不怕客人吃的吃到飽，加分～

這裡提供免費韓服穿搭體驗，在韓國要體驗韓服花費遠遠超過399還要預約才能穿著拍照，在這裡通通免費！不管是俊男美女還是可愛的小朋友服裝通通有，在他們粉絲團有好多人穿韓服的照片。

一大片櫻花背版拍出來的美美照片，朋友還以為是到韓國旅遊的打卡照，哈哈～沒空買機票飛韓國，來這裡過過乾癮也不錯。

用餐區分一二樓，一樓座位較少，主要用餐區在二樓。空間寬敞舒適，座位與座位之間有屏風隔開，用餐時不會與隔壁桌緊鄰，彼此不受打擾。

小菜、湯品、生菜、蒜片、還有飲料通通無限供應自助取用，一樓二樓的飲料不同都可以取用。

每天有六款小菜輪流供應，今天的小菜有韓式泡菜、海帶芽、黃豆芽、韓式生菜沙拉、蘿蔔絲、青龍椒， 每款小菜都是店家自製相當道地好吃，海帶芽湯也好喝，小菜不只單吃好吃，跟生菜一起搭配燒肉包起來吃，清爽又解膩很正點喔。

沾醬有三種：甜味醬、大醬、麻油鹽巴，還可以跟店家要隱藏版的蘿蔔片、韓式辣醬。甜味醬滋味甜甜的，適合沾豬肉排、牛肉跟雞肉。大醬就是韓國味噌醬，跟豬肉比較搭。麻油鹽巴用的是韓國鹽巴，吃起來比較不死鹹，沾各種燒肉都很對味。另外還可以跟店家要隱藏版的小菜蘿蔔片，醃漬過的蘿蔔片，搭配豬肉排跟牛五花最可口。

拳頭飯

直接給一鍋，帶上手套自己DIY捏成貢丸大小，可以直接吃也可以放在烤盤上烤成微焦的鍋巴飯糰，這個拳頭飯是韓國人的平民小吃，海苔酥拌入麻油味道超香好好吃，吃不夠可以無限續點。

糕糕在尚韓式烤肉吃到飽一共有八種肉，第一輪先上豬肉排、原味豬五花、咖哩豬五花、黑胡椒豬五花，加上外圍配料、還有無限吃到飽的各種小菜、沾醬、生菜、飲料…整個桌面滿滿滿都是好料，這還只是第一輪而已，這家吃到飽份量真的很多。

韓式烤肉的烤盤不小，中間烤肉外圍一圈分好幾格，分別放入蛋汁、起司、玉米以及拳頭飯，整個畫面好豐盛。

拳頭飯、蛋汁、起司和玉米在烤盤上燒烤味道很香，色香味俱全，吃不夠都可以無限續點，吃再多都沒問題。

拳頭飯單吃或者烤完吃鍋巴飯風味都不錯，但是店員教我們更厲害的吃法～就是把拳頭飯外面再裹上一圈熔岩起司，天啊～那爆漿的美味無敵讚夭壽好吃！力推薦起司控這種吃法，肯定吃了會尖叫轉圈圈。

蛋汁在烤盤上烤到約8分熟，口感超級軟嫩充滿蛋香好好吃。也可以加一點起司到蛋汁裡頭，變成起司蛋更加分。

如果沒有客滿的狀況下，他們親切的店員會在桌邊幫烤，有專人代烤真的比較好吃，各種不同調味的五花肉在烤盤上吱吱作響，剪開再烤到表面微焦就可以開吃了。

豬肉排沾大醬跟麻油鹽巴再用薄切蘿蔔片包著一起吃，軟嫩多汁又爽脆超好吃的。

吃韓式烤肉可以加點啤酒非常對味，這裡有賣韓國啤酒以及韓國清酒，大口喝酒大口吃肉超享受。（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

厚切的五花肉燒烤過後充滿香氣，可以沾店家特調的韓式辣醬或是麻油鹽巴，香香QQ越咬越甘甜，好好吃！

我個人最推薦的吃法就是把燒肉包夾在生菜裡頭，再搭配各種韓式小菜以及隱藏版辣醬，大口咬可以吃到多重美味非常正點。

第二輪繼續吃肉，這一輪是牛五花跟牛肉片、還有打卡按讚就送的牛小排。沒錯～中間那特別大塊的牛小排只送不賣，打卡按讚就送，而且一支手機就送一片老闆實在太有誠意了。

在糕糕在尚吃到飽用餐很愉快，店員桌邊幫烤服務周到，會注意翻面烤到最佳美味，我們只要專心聊天努力吃，享受美食好輕鬆。

起司跟蛋汁吃完就會補上，起司控在這裡可以吃到爽很滿足。

拳頭飯加上起司真是太好吃了，第二輪我還是這樣吃，雖然熱量有點高，但是身心靈都得到撫慰，減肥明天再說吧…

只送不賣的牛小排真是極品，軟嫩多汁味道又很甜口感一級棒！這個打卡禮一定要用，千萬別錯過。

牛肉片油脂沒有牛五花來的多，口感比較紮實Q彈一些，肉汁香甜滋味不錯。

牛五花的油脂比較豐富，味道也比較甜一些，相較之下我比較喜歡這個牛五花的風味。

第三輪繼續吃肉，這一回合是豬肉片、雞肉片。右邊的雞肉片非常特別吃起來有甜甜的奶味。

梅花豬肉片跟一般火鍋肉片差不多，雞肉片就很不一樣，味道好香～

這裡的雞肉片切的比較厚比較有口感，吃起來特別甜，意外的好吃推薦必點。

豬肉片換不同的小菜包生菜跟蒜片一起吃，每一口都有香辣回甘的風味，真的是吃不膩。

豬肉、雞肉、牛肉都好吃，無肉不歡的我們又續點喜歡的肉品吃個過癮。吃完肉還有四種蔬菜準備上場，也是吃到飽無限續點喔。

地瓜、馬鈴薯片、洋蔥、青椒等4種蔬菜在烤盤上完全不用油，以小火慢慢烤，這樣的烤蔬菜甜度高又不油膩，好吃無負擔。

四種烤蔬菜最厲害最特別的就是薄切的馬鈴薯片，竟然可以烤到跟市售的洋芋片一樣酥酥脆脆的口感！天然食材吃原味就很好吃，這個洋芋片讓我們好驚豔，吃不過癮又再續點。

原本吃到飽的品項沒有辣炒年糕，店家很貼心免費招待。炒年糕用韓式辣醬跟黑胡椒炒過味道特別香，QQ的年糕跟軟綿的甜不辣非常入味又道地好吃，愛吃韓式炒年糕的朋友，不用客氣可以跟店員說，會免費招待喔。

除了燒肉吃到飽，這裡也有單點菜色。最近新推出三款韓式湯鍋，都是雙人套餐組合，點鍋有附白飯以及小菜飲料吃到飽。





人蔘雞湯鍋（兩人份）

這鍋人蔘雞湯用一整隻雞加上糯米、韓國人蔘鬚、韓國紅棗超過12小時熬煮，骨頭完全可以直接吃，好像都中了化骨綿掌一般輕輕一咬就碎掉了。

膠質與鈣質通通融入湯中，湯頭相當濃郁好喝，糯米粥吸收湯汁精華好好吃，養生進補點這鍋就對了。

馬鈴薯豬骨湯（兩人份）附白飯

這一鍋豬骨湯看起來顏色很深似乎很辣，但其實不會。裡頭有豬軟骨肉還有豬肉片、以及大塊的馬鈴薯，還有加了榨菜相當道地又加分，算是原汁原味忠實呈現。

這道湯韓國人常吃的家庭料理也是需要費8小時熬煮的的功夫湯頭，豬骨肉非常軟嫩接近入口即化，加上豬肉片可以吃到兩種不同口感。

雪濃牛湯（兩人份）

這一鍋牛肉湯最精華的是他的湯頭，用帶骨牛小排熬煮8～10小時，整個牛肉甜味都融入湯裡味道很鮮甜，單單喝湯就讓人驚艷不已。

牛小排熬煮到非常軟嫩，用筷子輕輕一剝就能骨肉分離，跟豬骨湯一樣都有再加牛五花肉片增加口感，兩鍋都非常軟嫩好吃。

這三鍋湯品都是細火慢燉的功夫料理，單單喝湯就能感受到精華美味，三鍋都充滿膠質很好吃，我個人最愛雪濃牛湯，大推。

心得：



糕糕在尚的吃到飽有八種肉、四種蔬菜、外加6種小菜、湯品、飲料、起司、蛋汁、生菜、飲料無限吃到飽，還有拳頭飯跟辣炒年糕，每個人都吃得心滿意足～吃不夠還有單點可選，尤其是新推出的三款湯鍋都很正點。還有一個大加分就是免費體驗韓服，可以不斷換穿拍照超開心的！



環境舒適好停車，有桌邊代烤服務親切又周到，不分平假日只要399元加10％，以韓式烤肉吃到飽來說CP值蠻高的，喜歡吃燒肉的朋友，可以揪好朋友一起來分享美味又道地的韓式料理喔。

糕糕在尚韓式料理—豐原店

地址： 台中市豐原區新生北路64號

電話： 04－25130127

營業時間：11：30～22：00