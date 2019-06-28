冷了也好吃！台南炸雞脆酥、肉質嫩　還有炸地瓜串香甜鬆軟

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..





文、圖／愛比妞

位於台南武廟旁的炸雞店『京都輔炸雞』，這家我也收藏在口袋名單中，終於有機會前往啦～店門口有一隻特別的吉祥物雞公仔，那隻雞公仔有點逗趣可愛XD走過路過也會想看一眼，這家在賣什麼的！？而且還標榜著『冷了都好吃』！胖比決定要來試試。喜歡吃炸雞的朋友，趕快跟著我一起來看看吧～

京都輔炸雞就位在台南武廟旁邊，許久沒來這邊竟然開了家炸雞店，我想有許多朋友跟我一樣，這裡何時有賣炸雞啊？！京都輔炸雞周邊其實還蠻熱鬧的，鄰近赤崁樓、全美戲院…等。

店家環境還蠻乾淨，也有提供座位，等待餐點有地方可以坐一下，或是想要現場吃都很OK！門面簡約中帶點日式裝潢，環境上我覺得美美的。

京都輔炸雞連外國人也被這美味炸雞給吸引過來，可以像他們這樣現場吃，店家會用盤子幫你裝起來，馬上有熱熱的炸雞可以吃。而且店家的英文能力好強啊!可以跟外國人對話，外國人來馬ㄟ通。

京都輔炸雞菜單MENU

主要販售的餐點有雞腿、雞塊、雞翅、雞排、雞肉串、地瓜串、米血串。另外還有一款特別的茶飲，天露茶，店家比較有空的時候還會提供試喝呦～我那天就有喝到，等等簡單分享一下。

特價的餐點可以參考吧檯這個小黑板。滿300元送泡菜乙盒。

哇～我跟好友點了還不少的感覺，而且我還自己帶道具去，想說道具買了這麼久，都沒派上用場有點可惜。一般現場吃店家會問要不要用盤子裝，如圖右邊炸串的盤子。

炸串我點了各一，有一個是綜合米血+地瓜串，這是菜單上沒有的，可以直接點餐。

雞肉串＄45／地瓜串＄35／米血串＄30

炸米血，外皮炸過帶有脆度，米血口感Q彈有嚼勁，加上點胡椒很夠味。

地瓜串，地瓜切成圓圓的一片，帶有厚度我覺得還不錯耶！有著地瓜鬆軟的口感，帶有地瓜自然的甜味，外衣炸的香脆，就算冷掉吃口感也不賴。地瓜串我喜歡，而且可以搭配米血，綜合串，兩種口味一次擁有！

雞肉串帶有彈韌，有纖維感，口感不會太柴，外皮脆口不油膩，簡單加上胡椒多了胡椒的香氣，而且整支無骨很涮嘴。

雞翅目前特價3支＄60

原價一支＄30，買二送一耶！※優惠活動以店家公告為主

雞翅我覺得還不錯耶！京都輔炸雞家的外皮算是薄皮的炸雞，不會吃到厚厚的炸粉，咬下後外皮香酥，肉質不柴，單吃原味就有味道，好適合配啤酒呀～當天我有買回去給家人品嘗，已經冷了我們不加熱直接吃，也真的不錯耶～不會有冷掉後的油耗味，真的冷了都好吃！

雞腿一支＄45／泡菜一盒＄30

酸香脆口的泡菜很清爽耶！跟炸雞還蠻搭的，有解膩的感覺。

吃炸雞就是要來個雞腿啊～大口咬下超過癮！那種趁熱咬下有肉汁的感覺好讚～雞肉有先醃製過，配上來自京都的神祕炸粉，有著特殊的香氣，我覺得有點像是科學麵的味道，就算沒有加胡椒也好吃。

雞塊＄45

炸至酥脆的金黃外皮，肉質緊實保有肉汁，有纖維感，但吃起來不老柴，雞肉鮮嫩多汁。大人小孩都會喜歡，趁熱吃那種脆脆的外皮很涮嘴！京都輔炸雞家的炸雞，沒有厚厚的粉，冷掉後還別具風味。如果不趕時間，可以現場吃，店家還有提供座位區可以休息片刻，享受這美味的炸雞。

天露茶（白鶴靈芝茶）一瓶50元

這是店家請我們試喝的，有微糖及無糖可以選擇，無咖啡因飲品，微糖加手工蔗糖，微糖帶有淡淡甜味，還有青草香，清香茶湯入口回甘，裡面主要有白鶴靈芝、打骨消（台語）清肺潤喉、提升免疫力、預防感冒。無糖的我還蠻喜歡，喝起來不像青草茶有涼涼的滋味，味道很溫和，這款飲品我覺得還蠻有特色。

店家跟我們說，即將推出新的頂級冰鎮紅茶，味道相當特殊，因為搞剛的冰鎮方式，整個提升高品質紅茶最精淳部分。下午茶來個炸雞吧～還有養生的天露茶健康飲品，且店家態度親切，喜歡吃炸雞的朋友，可以試試這家，台南炸雞又多一家可以選擇囉～

京都輔炸雞

地點：台南市中西區永福路二段219號（赤崁樓、武廟正門口）

電話：062235357

營業時間：12：00～19：30

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

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