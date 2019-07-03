點評：鹽飯糰看起來好可愛喔～想咬一口。

文、圖／愛比妞

炎熱的天氣，想來點清爽的美食，我覺得日式料理壽司或丼飯還不錯，冷食感覺不熱又清爽XD那天沒有一定想吃什麼，就到台南新美街這裡走一趟，許久沒來新美街，發現有許多小店很不錯，新美街有分呦～跟赤崁樓旁邊的新美街類型不太依樣，我覺得啦～我是到近民生路旁邊的新美街，附近還有冰鄉（芒果及草莓冰很厲害），隔壁是卓家魚麵，這一段的新美街餐廳，我覺得比較偏向日式居酒屋這類。

小春日和壽司專賣店

店址位於台南新美街上，新美街美食餐廳還不少，假日晚上前來，這裡還挺熱鬧，小巧的門面外面有提供座位，也是店內唯一的室外用餐區，吃飯時間客滿要等，朋友看到我來吃小春日和，他跟我說老闆很風趣，可惜當天我就是坐在室外區，沒能和老闆開講幾句的機會（是說，老闆有想和我聊嗎？）自我感覺良好。

小春日和菜單MENU在這邊，壽司口味還蠻多樣化，也有丼飯、手卷、軍艦....等可以選擇，我覺得還餐點蠻多樣花的。

生／熟食握壽司 總匯10貫＄390

什麼都想試試的握壽司，我們點了總匯十貫，一次可以吃到10種不同口味的握壽司，有炙燒、生魚片、鮮蝦.....等炙燒的口味我都還蠻喜歡，多了一種烤過的香氣，生食類的就比較清爽，配上微嗆的芥末好過癮啊～

這個丼飯我忘了名字了><裡面的魚肉食材有炙燒過、搭配上玉米、薑片、玉子燒.....等。整碗看起來也蠻豐盛，醋飯酸香清爽，很不錯～

鹽飯糰3入 ＄50

ㄟㄟ這個好可愛喔～簡單的鹽飯糰，吃起來鹹香，米飯有醋酸滋味很清爽。

附餐／味噌湯

當天喝到的裡面的料還不少耶！算是有誠意的味噌湯，有著味噌特別的香氣，趁熱喝很不錯～喜歡吃壽司、日式料理的朋友，可以來試試這家囉～座位不多，人多時需要等候。

小春日和壽司專賣店

電話： 0938885001

地址： 臺南中西區新美街14號

營業時間：12：00～21：00（週三公休）