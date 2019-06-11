ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

漸層海景美翻天！濟州島必訪夢幻海岸步道　還能划透明獨木舟

點評：這裡超好拍的～那個海水超清澈！
ETtoday旅遊雲

▲涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

只要說到濟州島，就絕對不能錯過絕美的沿海景緻！不管是吹著海風踏踏清澈的海水，或是坐在海岸邊喝咖啡欣賞海景，都能讓人忘掉煩惱，而這也是韓國人喜歡到濟州島渡假的原因；另外，由於濟州島的交通網絡相當發達，因此基本上除了自駕之外，搭乘公車去各大海水浴場也很方便。

▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

▲漢潭海岸散步路全長為1.2公里長。

漢潭海岸鄰近濟州市區，搭乘公車大概需要1小時，自駕則是半小時就能抵達，而「涯月漢潭海岸散步路」是這裡十分著名的景點，不僅可以近距離欣賞由綠、青藍和深藍3種顏色形成的漸層色清澈海景，一旁更能看到許多火山岩礁石；這條海岸散步路徑全長為1.2公里長，若是從漢潭海岸開始沿路走便可直接抵達「郭支海水浴場」。

▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

▲漢潭海岸散步路可以看得到漸層色系海景，隨手一拍都能拍出網美照。

▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

▲▼沿途可以看到許多火山岩礁石，與海水巧妙的搭配。

▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

 ▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

▲散步的過程記得注意一旁可能會有岩石掉落。

漢潭海岸邊除了有知名的海鮮拉麵店以及各種景觀咖啡廳之外，遊客也可以體驗搭乘當地的「透明獨木舟」，坐在獨木舟裡往下一看就是神秘的海底世界，讓人不禁想待久一點；獨木舟的體驗1次為30分鐘，收費1人1萬韓元，換算為台幣大概是265元。

▲濟州島涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。（圖／記者陳羿妏攝）

▲透明獨木舟的體驗讓人可以直接近距離接觸夢幻海面。

涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로

地址：제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 1359

關鍵字： 涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로 濟州島景點 濟州島旅遊 韓國旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦閱讀

在地人超愛！隱身首爾巷弄內的麵疙瘩　吃得到肥美多汁牡蠣

慕斯超綿密！首爾提拉米蘇專賣店　季節限定吃得到整顆草莓

來當文青吧！首爾復古書店有「書本隧道」　掀起IG打卡熱潮

根本世外桃源！首爾近郊「晨靜樹木園」　四季都有不同花展

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

串家物語板橋店6/21搶先試賣

排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看

這兩家燒肉店一個人也可以吃

台南全新7米高光雕瀑布溜滑梯

高雄英迪格推出大份量主餐

旅客注意！環球影城置物櫃關4天

熱門行程

最新新聞更多

濟州島夢幻海岸步道能划透明獨木舟

衝台東看熱氣球！立榮2天1夜4190..

新北藏「迷你版繡球花海」免費看！

新莊必吃火雞肉飯一碗只要35元！

訂房網恐有個資洩漏問題學1招自保

普濟殿燈海美景躍上香港叮叮車

徜徉台版夏威夷！10個台東自由行玩法

枕下一坨深紅小蟲全孵化！網揭恐怖真相..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366