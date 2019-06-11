漸層海景美翻天！濟州島必訪夢幻海岸步道　還能划透明獨木舟

點評：這裡超好拍的～那個海水超清澈！

▲涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

只要說到濟州島，就絕對不能錯過絕美的沿海景緻！不管是吹著海風踏踏清澈的海水，或是坐在海岸邊喝咖啡欣賞海景，都能讓人忘掉煩惱，而這也是韓國人喜歡到濟州島渡假的原因；另外，由於濟州島的交通網絡相當發達，因此基本上除了自駕之外，搭乘公車去各大海水浴場也很方便。

▲漢潭海岸散步路全長為1.2公里長。

漢潭海岸鄰近濟州市區，搭乘公車大概需要1小時，自駕則是半小時就能抵達，而「涯月漢潭海岸散步路」是這裡十分著名的景點，不僅可以近距離欣賞由綠、青藍和深藍3種顏色形成的漸層色清澈海景，一旁更能看到許多火山岩礁石；這條海岸散步路徑全長為1.2公里長，若是從漢潭海岸開始沿路走便可直接抵達「郭支海水浴場」。

▲漢潭海岸散步路可以看得到漸層色系海景，隨手一拍都能拍出網美照。

▲▼沿途可以看到許多火山岩礁石，與海水巧妙的搭配。

▲散步的過程記得注意一旁可能會有岩石掉落。

漢潭海岸邊除了有知名的海鮮拉麵店以及各種景觀咖啡廳之外，遊客也可以體驗搭乘當地的「透明獨木舟」，坐在獨木舟裡往下一看就是神秘的海底世界，讓人不禁想待久一點；獨木舟的體驗1次為30分鐘，收費1人1萬韓元，換算為台幣大概是265元。

▲透明獨木舟的體驗讓人可以直接近距離接觸夢幻海面。

涯月漢潭海岸散步路애월한담해안산책로

地址：제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 1359