點評：牛尾牛肉麵好銷魂ㄚ

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

曾在東區216出名的【食徒 麻辣火鍋】在不堪租金飛漲壓力，搬遷至鄰近中崙市場與大潤發的現址，並且推出了如吃了罌粟會上癮的『牛尾牛肉麵』，讓我一試成主顧！這回應老同事一筆殺之約前往聚餐，主要以招牌的麻辣鴛鴦火鍋為主，讓我這回嚐到了不同於坊間的香麻滋味，而且火鍋料的食材也很對味，嚐完讓人回味再三。

店家現址位於知名老店「林東芳牛肉麵」附近，距離『捷運忠孝復興站』1號出口大約10分鐘左右的步程，相鄰大潤發有提供停車場，距離遼寧街夜市也很近。本身以火鍋起家但是現在賣起了牛肉麵，真的是滿有勇氣的！但我個人品嚐之後，我覺得比名店要好吃許多，而且使用牛尾湯很特殊，再加上優質的服務與乾淨的環境，讓我下回還想帶家人前來用餐。

※日系和風用餐空間，品質服務一流

用餐的空間分為一二層樓，有開放式的用餐區也有隱密的大小包廂，整體打造的風格有點偏日系特色，而且還設計了服務鈴相當地貼心，算是很有水準的餐廳！單人前來或是家庭宴客聚餐，我覺得都很不錯，唯可惜營業時間不到凌晨宵夜時段～不過，現在人工難找也可以理解啦…

食徒的消費在當地算是偏東區消費的水準，如果是選擇套餐品嚐的話會比較划算些；如果是吃火鍋的話，單人平均消費大約NT1000左右，若是吃簡餐麵飯大約NT200～300之間，但用料實在而且味道新鮮，適合嘴巴挑剔的饕客享用。他們的雙人套餐其實女生吃的話大概三個人是綽綽有餘，男生品嚐則份量剛好！

※特色風味醬料，還有必點推薦簡餐麵飯





店家自製醬料很厲害，尤其是那上圖中央的罌粟牛油辣醬，讓麵食更加豐富美味；嚐火鍋雖然也有提供多種沾醬，但這回品嚐也完全沒有使用，原味就很棒！

這碗「蛋蛋的幸福乾拌麵」麵條較粗富口感，混醬裡有配皮蛋增添風味，味道不刺激但飽足感很夠，本身有推出套餐搭小菜、三色丸湯、蒸蛋與飲料。

很特殊的「黃金私廚牛尾追飯」有分辣與不辣兩種，本身同樣有搭配套餐組合，其特色在於將牛尾肉處理成肉醬方式，並搭配酸菜與香菜佐關山米一起品嚐。

個人超愛的「招牌金字牛尾牛肉麵」在裡頭有附三塊牛腱肉與兩個牛尾塊，麵條彈性十足近似拉麵，而湯頭香濃略甜但是尾韻極佳，配上香軟牛肉與彈牙牛尾，真的是超滿足…個人喜歡不加調料的原味，如果嗜辣的朋友可以添點罌粟牛油辣醬喲！

當天嚐的涼菜清爽可口，而蒸蛋裡運用柴魚高湯，加入了香菇、蝦仁、干貝與鮭魚卵，真的是相當地少見，完全是一級日料配菜的水準；飲料則是自製的烏梅甘露，本身不甜不膩而且可以解辣，嚐起來有淡淡的甘草滋味，沒有中藥的苦澀感。

店家的隱藏招牌「炒牛四寶」嚐起來很涮嘴，除了牛腸、牛肚與牛筋之外，還有牛尾在裡頭，本身蔥花蒜苗做搭配，嚐起來味道十足，而且入口即化的下酒好料。

※香麻濃稠紅白鴛鴦鍋，以及經典風味食材



主打的紅白鴛鴦鍋各有特色，紅鍋是將自家長時間燉煮的牛尾湯添入自製研發的中藥包，讓香麻滋味完全融入膠質湯頭裡，而且中辣是最受好評的標準滋味，裡頭的鴨血豆腐吃完加點需加價，但是用料實在很令人回味不已。白鍋則是運用牛大骨長時間燉煮而成的高湯，味道有點像是沒有胡椒辣味的豬肚白湯，味道甘甜香濃而不膩口，用來煮青蔬海鮮或搭配麵食等，真是絕讚咧！

綜合菜盤本身給的很豐富，而且多數以增添風味的菇類為主，個人偏愛用它來熬煮白鍋，讓味道更加香甜清爽。

當天嚐的肉品是特殊的「澳洲和牛板腱」，肉香十足味道甜中帶點嫩滑口感；而店家本身也是美牛協會的成員，所以供應大多是Prime級的牛肉食材…

火鍋料食材部份，這回嚐的幾乎都是我熟悉而且喜歡的內容；像是來自南門市場的招牌排骨酥、手工牛肉蛋餃與鮮肉芋丸，還有南部限量手工腐竹，和來自澎湖的花枝滑漿～每種都讓人吃完欲罷不能，而且加入紅白鍋皆相宜，味道很實在！

最經典的好料，莫過於他們的「鮮皇金字牛尾」了！本身取自牛尾末端，嚐起來彈性適中而且久煮也很軟嫩，嚐起來有點像是介於豬腿庫與蹄筋之間的感覺；而它也是讓紅鍋與牛肉麵更好吃的秘訣，每回品嚐都會有種西菜中吃的感覺，其淡淡的尾韻很像西餐牛尾湯，但卻又是不折不扣的中式料理。

而這對於老饕們來說，真的是一嚐便知真功夫的所在，也真的達成如其名「罌粟」的入迷過癮特色；雖然價格略高但絕對物有所值，希望下回再訪能嚐嚐更多不同的食材，享受那香麻且獨具一格的湯頭滋味。

食徒 麻辣鴛鴦火鍋、牛尾牛肉麵



地址：台北市中山區復興南路一段20號

電話：02 2711 9508

時間：12:00-14:30、17:00-22:00，週二公休

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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