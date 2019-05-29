最銷魂的牛舌在這！東區燒肉小酒館 「私房料理」滿滿驚喜

點評：每一道料理都好精緻！

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

位於台北東區市民大道上的「Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館」，是我心目中與米其林名店【大腕】不相上下的燒肉店！但是兩者風格截然不同，內容同樣都是以肉類美食為主，但其風格比較像是日式居酒屋的變化版。在此可品嚐到的不單是料理美食，就連多項的酒類也是其中的特色之處！店主宗哥IchiRo對於燒烤有一份狂熱與喜好，尤其是厚切的炙燒牛舌，更是他的拿手絕活！

本身位於市民大道近延吉街與華視大樓停車場的區域，從捷運忠孝敦化站走過來大約10分鐘左右的步程；店面就在住商混合的大樓裡，不仔細找找還真容易錯過！

店家空間不大但是卻給人很充裕的感覺，裡頭還設有一個小包廂在裡頭；而我自己最喜歡坐在吧台桌的位置，除了可以近距離的感受師傅料理的熱忱之外，與店主宗哥的互動也是很有趣的一件事！

這次嚐的是店家的即興料理，宗哥本人還笑稱這是他們的員工餐…主要原因在於他多進了一批上好的美國牛肩肉，因不想浪費全都丟冷藏，所以就揪了三五好友來用餐，但料理內容可是一點也不馬虎，而且當中也添加了自家的菜單料理！

迷你電鍋造型的「牛舌滷肉飯」是他們的招牌，入口噴香而且米飯也煮的好吃，在上頭再以松露去腥，嚐起來沒有油膩感又美味十足！

有趣的「黯然銷魂飯」是自家的私廚料理，本身主要也是運用牛舌精華去製作，但不同的是還添加了蕈菇與松露，再搭佐一顆半熟荷包蛋，讓人看了食指大動！

這道「松露烏龍麵」是當天的加碼料理，本身使用的是正宗富嚼勁的日本讚岐烏龍麵，然後再以香氣迷人的松露搭佐做成的白醬相結合，讓人一吃不禁就愛上了。

法朋的甜點一向是「Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館」最佳搭配，也是與店主有交誼的知名品牌法式點心；當晚嚐的黃檸慕斯十分爽口，讓味道有種清洗的感受。

吸睛的「海膽干貝佐金箔魚子醬」看起來十分地貴氣，而且內容採用生食級北海道干貝，讓人吃了之後有種滿滿的感動，而且看起來極像知名高檔的料理創作！

溫潤的「松露蒸蛋」也很可口，在滑嫩的蒸蛋裡加入松露做調味，就連擺盤也具巧思看起來很吸睛，是道十分具賣相又美味的打卡料理喲！

香甜帶點微酸的泡菜是搭佐肉食的最佳小菜，好吃到讓我們一而再地點來品嚐！





當天喝的除了有自家推薦的紅酒之外，私房的青梅酒也是一絕，味道略有點苦甘，使用伏特加極具韻味，讓我在用餐完畢後來上一杯，有種飄飄然的微醺感！註：喝酒不開車，安全有保障

以油脂豐富的美牛絞肉製作的漢堡排，再搭配炭烤吐司與起司相結合的「牛肉漢堡排三明治」，讓我吃一口就瘋狂地愛上它，其外酥內香的肉汁滋味，味道完全不輸給我在日本吃的和牛版味道，但可惜這也是私房料理，不是每次都能享用！

直火燒烤的「厚切牛舌」是店主的拿手料理，顛覆了我們印象中的牛舌風味，令品嚐時沒有過多的油耗味，但入口卻是極迷人的霜降特色，讓人吃完後還再吃。

使用牛舌製作的「牛舌香腸」真算是有夠浮誇的一道料理，而且還忠於台灣原味呈現不同的變化口感，搭配烤時蔬的精緻裝飾擺盤，讓視覺味覺表現不同一般！

令人拍案叫絕的牛排三重奏，首先嚐的是一次吃到美國嫩牛肩上中下三部位的「直火燒烤牛排」！它讓我能品嚐到不同部位，所展現的各項嫩度、口感與油脂的特色；沾著特製阿根廷風味醬汁，在味蕾的享受上給予最大的滿足，是我最喜歡的直火燒烤牛排料理。

運用自家的舒肥技術，將較厚油脂而且口感較具韌性的美國牛肩進行變化改造！讓我在品嚐時，可以體驗到經過低溫烹調的「美國舒肥嫩煎牛排」，嚐起來的肉質更加香嫩，而這也很考驗料理師傅的處理技術，這部份宗哥掌握的非常地好，也是其功力的展現。

最後一道牛排料理，是選用來自澳洲的「牛臀舒肥牛排」…這個讓我有點驚訝其方式與風味，因為我曾吃過類似的台南牛肉湯，也是選用牛臀部位去製作；其口感較粉嫩帶些綿密滋味，沒有一般厚重的油脂，反而是越嚐越有味道…我都笑著說拿來做牛肉麵的話，相信味道應該是天下無敵了！

以上大部份料理都是「Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館」自身的私房菜，並且還要碰運氣要有搭配的食材才能夠享用的美味。不過，也因為這樣的『員工餐』是累積自身經驗而推出的美味料理，嚐起來一點也都不馬虎，就連擺盤也十分地注重，讓我忍不住想拍些照片做個紀錄…若朋友們也想去品嚐的話，也不妨問問店家有無機會嚐到，或許有時也會發現意外的驚喜喲！

Top Fire Bistro 頂焰精肉小酒館

地址：台灣台北市松山區市民大道四段219號

電話：0225796677

時間：17：30～01：00凌晨

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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