1日限定！GC推紅白藍「法國國旗可頌」 還有夢幻雲朵可頌超好拍

▲GC為了慶祝法國國慶，今年加碼製作「法國國旗雲朵可頌」。（圖／Gontran Cherrier提供）

旅遊中心／綜合報導

來自法國的Gontran Cherrier﹙以下簡稱GC﹚以高級可頌聞名麵包界，每年的7月14日法國國慶當天，GC都會推出紅白藍3色可頌，今更加碼製作2間門市限定的「法國國旗雲朵可頌」，夢幻色系的雲朵可頌，僅是拿在手上就是焦點。

台灣麵包圈是台灣本土派與日系麵包二分天下的局面，但3年前的7月12日GC來台開立分店，頂著《華爾街日報》評選為巴黎最佳可頌，以及在日本締造每分鐘賣出1.5個的神可頌美譽，GC來台果真點燃了一股可頌熱，也讓歐系麵包在台灣受到關注。

▲3色法國國旗可頌是GC每年7月14日當天都會限定推出的。（圖／Gontran Cherrier）

伴隨週年慶與7月14日是法國國慶，每年7月14日GC都會推出一日限定的紅、白、藍3色國旗可頌，但今年不同的是，GC加碼特別推出「法國國旗雲朵可頌」，特製的蛋白霜，讓外觀更具歡樂氣息，且只在忠孝旗艦店與板橋大遠百才吃得到。

為了歡慶3週年，GC在7/8至7/16將店裡所有商品標示為紅、白、藍3區，消費者只要在各區購買一個品項，湊齊有紅、白、藍區的商品，即享有88折優惠價。此外，今年GC啟動「法國三色原味國旗可頌」美味直送，即日起接受預購，撥打電話或上臉書粉絲專頁，法國三色原味國旗可頌就會冷凍宅配送到府。

▲「法國國旗雲朵可頌」只有2家門市販售。（圖／Gontran Cherrier）