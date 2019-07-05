飛魚握飯每一口都料！特搜花蓮2必吃餐廳　還能盪鞦韆賞海景

▲花蓮豐濱鄉的伊娜飛魚原住民餐廳，遠遠就能看見餐廳門口的巨大飛魚像。

記者黃凱翊／花蓮採訪、攝影

台十一線花東海岸公路的沿岸，有著各式各樣的部落料理，從山珍到海味，每間店都有自家獨特的味道，但在如此美麗的地方，吃飯怎麼能不配上壯闊的大自然景觀？以下介紹兩間同樣位於花蓮豐濱鄉，不僅菜色美味特別，還能拍到網美照的打卡餐廳。

1.伊娜飛魚

伊娜飛魚就位在花蓮豐濱的台十一線旁，只要看見屋頂上有隻巨大的飛魚雕像，那就對了！伊娜飛魚傍山面海，坐在店內吃飯輕易就能欣賞到「海景第一排」的美景。這間店的菜單特色，就是能嚐到各式各樣的原住民飛魚料理。

▲從煙燻飛魚、炸飛魚、飛魚卵香腸、飛魚握飯到旗魚魯肉飯，每道都色香味俱全。

別以為飛魚只有台東或蘭嶼才吃得到，可以躲過蘭嶼、台東的漁民們追捕，一路游到花蓮豐濱的飛魚，想來必定身手矯健，肉質Q彈，無論煎煮烤炸，吃起來都令人讚嘆不已。

▲一條條飛魚正在煙燻當中，散發出一陣陣的木頭香。

最先端上桌的烤飛魚，是店裡的招牌之一「燻烤飛魚」。用月桃木煙燻出來的飛魚，口感比較硬一點，但是有著很香的煙燻味，微焦的表皮吃起來很適合來杯啤酒搭配，是一道看似簡單，味道卻不簡單的原住民料理。

▲煙燻烤飛魚的時間會有點久，如果有點這道菜的話需要耐心等候。

另外還有炸飛魚、飛魚卵香腸、刺蔥煎蛋、旗魚魯肉飯等，都是他們家的必點特色料理，但來到伊娜飛魚一定要嚐鮮的，必是飛魚握飯莫屬。包裹在月桃葉中的飛魚握飯，一上桌，光是外表就奪人目光，飛魚鬆和紫米、糯米飯融合在一起，捏成一團分量大而扎實的飯糰，再在上面灑滿芋頭絲和香鬆等調味料，看似簡單卻讓人忍不住一口接著一口，握飯中加了點鹽巴調味，是一道會讓人身心靈都飽足的招牌料理。

▲伊娜飛魚的飛魚握飯分量扎實，非常美味。

來到伊娜飛魚，別只是吃飽飯就拍拍屁股走人，沿著旁邊樓梯往二樓樓頂走，這裡有個小小的飛魚造型鞦韆，搭配背後的山海一景，輕鬆就能拍下意境美照。

▲到伊娜飛魚用餐別忘了到二樓樓頂拍張網美照。



2. 高山森林基地－部落飯

來到高山森林基地，除了有各種體驗課程和秘境美景可以探索外，一定要提前預約，就能嚐到全台唯一，結合了阿美族和布農族特色，由高山部落的媽媽們親手烹調的原住民特色餐。

▲花蓮豐濱高山森林基地的小馬教大家用葉子當餐盤。

這裡的菜全都是當地才吃得到的特色料理，且僅僅使用最簡單的調味方式，要讓人們可以吃到野菜本身的鮮甜。

▲首先先在葉子上盛上一碗豬肉蔬菜什錦鍋和白飯。

獵人小馬還會教授大家最道地的吃法，就是不用餐盤碗筷，摘一片姑婆芋的葉子，洗淨後擦乾就是你的餐盤，盛一碗白飯放在葉子中，再從旁邊的豬肉蔬菜什錦鍋中撈出配料，放在白飯旁，接著還有飛魚卵香腸、小木薯、山椒、烤飛魚等配菜可以夾選，一齊放入葉中，再加入一些鹽巴、辣椒粉調料放在旁邊，一盤專屬於自己的山林特色野餐就完成了。

▲高山森林基地還會提供許多原住民的野菜供大家自由夾取。



雖然高山森林基地會提供碗筷，但還是強烈推薦來到這裡的旅人，用雙手當成自己的筷子，拾起飯捏起菜放入口中，才會更有在山林中打獵到累了，坐下來吃頓山珍野味的真實感。除了主餐和配菜外，高山森林基地還會提供飯後茶點和水果，吃起來非常飽足，又有力氣去探索森林啦！

▲只有在這裡才能吃到最有風味的原住民特餐。



另外，也別錯過在這海景第一排用餐的拍照機會！居高臨下望著一大片的太平洋，在這個位置來一張眺望遠方的憂鬱美照，是再適合不過了！



▲用餐區可以遠眺太平洋，當然要來拍一張憂鬱照。

伊娜飛魚



地址：花蓮縣豐濱鄉港口村石梯灣118-2號

營業時間：周一至周日 10:00-19:30

電話： 0927 850 136





高山森林基地（提供各項客製化課程，採預約制，請勿臨時上山）

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村高山一鄰2號（往山上）

官網：http://www.gs-forest.com

FaceBook：高山森林基地