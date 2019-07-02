獨享百萬海景！花蓮隱藏版雲端秘境　矇眼穿越森林小徑才能抵達



▲克服了恐懼，增加了勇氣，才會看見這片美景。（圖／高山森林基地提供）



記者黃凱翊／花蓮採訪、攝影

還在煩惱暑假該把孩子往哪裡帶嗎？來趟高山森林基地吧！這裡不僅能教會孩子勇氣與獨立，還能讓被工作壓力壓得喘不過氣的你，好好的療癒身心。

在花蓮豐濱的海岸山脈上，有一群布農族人住在這裡，他們的祖先翻山越嶺，從中央山脈一路搬遷到海岸山脈，就此落地生根，這個部落的名字就叫高山部落。也因為這樣的歷史背景，高山部落成為全台唯一會捕魚、會種阿美族野菜，還緊鄰海邊的布農族部落。

▲高山森林基地位於花蓮豐濱鄉的山上，這天下著大雨，但仍能看得出遠方一片藍就是太平洋。

小馬就是高山部落餵養長大的孩子，曾在大都市工作過，卻決定回來守護這塊老祖先的森林，於是創立了高山森林基地，和夥伴堅璽一起透過各種森林體驗活動和探險治療，讓來過這裡的人，都能更加了解這片土地，感受到對大自然的崇敬。

抵達基地後，小馬便以一首激昂嘹亮的布農族山歌，向山神宣告我們的來訪，並以布農族的打招呼語「Mi Qu Misang！」，帶出當年他的爺爺如何找到這片肥沃土地，在此安居的故事。基地中有許多體驗課程，當天我們聽完故事後，便隨著小馬的腳步，走進了森林小境中，尋找布農族當年在此生活過的痕跡，下著雨的山林裡到處是濕滑的路倒樹幹和長滿輕苔的石頭，我們手腳並用走得狼狽，小馬和其他獵人們卻能輕鬆的穿梭林間，真不愧是在山中長大的孩子！

▲聽著小馬講述背後的樹洞是老族人生活起居的地方，對這片森林就更多了點敬意。

除了探索森林外，高山森林基地還有許多體驗課程，其中一項森林攀樹，先在身上穿戴好攀爬裝備後，就踩著攀岩石頭一步一步往大樹上爬吧！百年雀榕堅毅挺拔，爬到樹稍間往地上望去，瞬間覺得腳軟，不禁緊抱著大樹不敢亂動，底下觀眾不停喊著放手，卻很難下定決心放開雙手往後一蹬，將全身的重量交給身上的安全繩索。

結束體驗後，身為臨床心理師的堅璽說，其實往上爬不難，難的是「要放手往下掉的那瞬間」，就像人生中爬到一定高度後，想要放棄掉身分地位回到原地重新開始，對任何人而言都不會是件容易的事情。透過冒險治療，選擇放開手往下墜的那瞬間，不論小孩大人，都彷彿更多了些勇氣。

▲堅璽是領有執照的臨床心理師，將基地課程設計成一系列的冒險治療課程。

▲看起來容易的攀樹，其實更多的是考驗放手的勇氣。

另一項找勇氣石的獵人體驗，更是推薦一定要參加的課程！小馬邊講述當年老巫師和獵人是如何穿梭在樹林間，邊帶著我們走進叢林裡的古道小徑中，踩著枯枝落葉前進，彷彿自己也成為當年在林中尋找獵物的布農獵人。

走到半途，小馬突然要求大家都要閉上眼睛，搭著前面夥伴的肩，用腳去感知前方未知的路，一路上大夥走得小心翼翼，碰上階梯更是不敢大意，簡直是用一秒鐘前進10公分的蝸牛速度在前進，不過別擔心！所有的基地老師都會守在旁邊，隨時提醒著「前面低頭！小心這裡有個洞！」雖然茫然卻很安全，在閉上眼睛的這段時間裡，其餘感官都會變得更加敏銳，遠方山羌的叫聲、身旁雨滴打在葉子上的雨聲、微風吹起髮絲的觸感、小馬說著故事的低語，甚至前方夥伴因踩空而瞬間弓起的肩膀，都能感受的一清二楚。

▲在未知的森林中，你只能將一切交給身體感官。（圖／公益平台基金會提供）

▲冒險小徑的終點，是一小塊平坦的草地。（圖／公益平台基金會）

走了一陣子後，小馬便會在大家仍舊閉著眼的情況下，將每個人帶到不同的位置上，「我喊到三再睜開眼喔！」，一張眼的那瞬間，大夥有整整五秒沒有任何聲音，因為出現在眼前的不再是鬱鬱蔥蔥的林間景緻，而是一整片寬廣遼闊的太平洋！

▲張開眼的瞬間，就是這片360度無懈可擊的美景衝擊著你的視覺。

這樣突如其來的驚喜，讓所有人都失了聲，再低頭一瞧，只要往前走5步就是山谷，左手邊是不斷綿延的海岸山脈，往右看卻是海天一線的絕美海景，如此百萬美景來得太突然，感動到讓人想要落淚，頓時對大自然生起一股崇敬。

別以為這就是旅行的終點，我們離開平台繼續往森林裡走去，目的地是當年老獵人每天都會獨自待著遠眺部落的秘境，踩著木梯爬上勇氣石，看見得是更加清晰的海岸線、更令人敗倒在石榴裙下的山景，360度的山海同框，比起剛剛的絕美海景，更讓人只想靜靜靠著石頭，聽著遠方海浪拍打在礁岩上的聲音，回想小馬一路上講述的部落歷史，想像當年老巫師看著山腳下自己帶來安居的部落，會有什麼樣的心情，我想，應該是「此生足矣」吧！

▲山海一線的秘境美景，讓之前矇眼走路的恐懼和爬上勇氣石的艱辛，都值得了。（圖／高山森林基地授權提供）



▲克服了恐懼，增加了勇氣，才會看見這片美景。（圖／高山森林基地提供）



透過各種森林探險、原野射箭、荒野獨處、文化生態知識等體驗，高山森林基地要讓來此的大小旅人，不僅能重回大自然的懷抱，和自己的內心更加靠近。

2019年森林家遊趣課程

7/12-14

活動詳情：http://family-in-forest.strikingly.com

2019年Dandumu．找野豬活動

7/16-18、8/09-11、9/13-15、10/10-12

活動詳情：http://www.gs-forest.com/#dandumu

高山森林基地（提供各項客製化課程，採預約制，請勿臨時上山）

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村高山一鄰2號（往山上）

官網：http://www.gs-forest.com

FaceBook：高山森林基地