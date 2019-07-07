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魯肉入口即化！板橋「北港蔡肉羹」　還有飲料免費請你喝

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：魯肉肥肥der配魯汁拌飯最好吃惹
ETtoday餓勢力

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

文、圖／老K

這家位於黃石市場內的北港蔡肉羹，是因為看到人多才進來吃的XD因為那天晚上跟美姬在附中站附近想找吃的，走了很久才看到這一間，餓了就進去吃吧。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

招牌忘了拍，本來以為叫肉焿明魯肉飯，結果上網找不到這一間XD後來查電話才知道叫北港蔡肉羹，種類很多不是很好選，最後才決定照片上的這些。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

店內有免費的飲料，不過我們都不愛喝甜的飲料所以沒拿。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

上菜啦！記得沒點多少，上來還滿多的，份量算是十足，這樣才215元，比台北市便宜好多，比我們內湖也是便宜而且份量更多，搬來板橋住好了XD

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

雞魯飯（小40元）

小碗的雞魯飯就不小碗了，魯肉的味道不錯而且入口即化，醬汁鹹帶點甜滿合口味的。不過雞肉絲有點柴，比較建議直接點魯肉飯吃就好。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

綜合焿（60元）

肉焿吃起來還不錯，但吃到花枝焿就被比下去了，更Q更有咬勁而且又不會太難咀嚼，推薦花枝焿～

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

清湯餛飩意麵（50元）

也是不小碗，但清湯真有的點清XD，意麵不是台南意麵，所以口感沒有很好，餛飩也算普通，比較不推。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

地瓜葉（30元）

淋上肉燥跟醬油膏還不錯，也是一樣份量不少。

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

海帶（20元）

▲▼板橋北港蔡肉羹。（圖／老K 提供）

油豆腐（10元）

海帶跟油豆腐吃起來就跟看到的一樣，就那樣XD

K的小叮嚀：難怪他們家生意不錯，價格跟份量都讓人滿意，魯肉飯、花枝焿都好吃，小菜也不錯，算是一家隨便點也不傷荷包的店，有經過就不要錯過了！！

北港蔡肉羹

地址：新北市板橋區宮口街35號
電話：02-2965-0990
營業時間：10:30～20:00（星期一公休）

老K
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關鍵字： 北港蔡肉羹 板橋美食 捷運府中站美食 達人美食 美食情報 老K 魯肉飯

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