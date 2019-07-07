老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：魯肉肥肥der配魯汁拌飯最好吃惹

文、圖／老K

這家位於黃石市場內的北港蔡肉羹，是因為看到人多才進來吃的XD因為那天晚上跟美姬在附中站附近想找吃的，走了很久才看到這一間，餓了就進去吃吧。

招牌忘了拍，本來以為叫肉焿明魯肉飯，結果上網找不到這一間XD後來查電話才知道叫北港蔡肉羹，種類很多不是很好選，最後才決定照片上的這些。

店內有免費的飲料，不過我們都不愛喝甜的飲料所以沒拿。

上菜啦！記得沒點多少，上來還滿多的，份量算是十足，這樣才215元，比台北市便宜好多，比我們內湖也是便宜而且份量更多，搬來板橋住好了XD

雞魯飯（小40元）

小碗的雞魯飯就不小碗了，魯肉的味道不錯而且入口即化，醬汁鹹帶點甜滿合口味的。不過雞肉絲有點柴，比較建議直接點魯肉飯吃就好。

綜合焿（60元）

肉焿吃起來還不錯，但吃到花枝焿就被比下去了，更Q更有咬勁而且又不會太難咀嚼，推薦花枝焿～

清湯餛飩意麵（50元）

也是不小碗，但清湯真有的點清XD，意麵不是台南意麵，所以口感沒有很好，餛飩也算普通，比較不推。

地瓜葉（30元）

淋上肉燥跟醬油膏還不錯，也是一樣份量不少。

海帶（20元）

油豆腐（10元）

海帶跟油豆腐吃起來就跟看到的一樣，就那樣XD

K的小叮嚀：難怪他們家生意不錯，價格跟份量都讓人滿意，魯肉飯、花枝焿都好吃，小菜也不錯，算是一家隨便點也不傷荷包的店，有經過就不要錯過了！！

北港蔡肉羹

地址：新北市板橋區宮口街35號

電話：02-2965-0990

營業時間：10:30～20:00（星期一公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

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