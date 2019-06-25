滷豬皮入味又Q彈！天母平價水餃　還有雪裡紅、四季豆口味

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：雪裡紅是什麼口味好好奇！

文、圖／老K

朋友找老K去德行東路吃水餃，老K聽到還滿吃驚的，因為老K都吃韭菜水餃，而朋友都吃高麗菜水餃，所以我們很少一起吃水餃XD，不過朋友是說他們家口味還不少，那就去試試吧～

除了韭菜跟高麗菜口味之外，我們又點了玉米跟雪裏紅二種口味，吃水餃不成文規定就是要配酸辣湯XD，再點了二個小菜，最近我們食量越來越小了，這樣應該就夠了。

眷村酸辣湯（50元）



不算大碗配料也一般，喝起來走中規中距路線，不會太酸也不會太辣滿順口的。

傳家滷豬皮（40元）



這豬皮滷的不錯，吃起來有滷汁的香，軟中還帶點Q。

傳家五香花生（40元）



他們家的花生稍硬了點，不過吃起來還是不錯，會一粒接一粒。

先來的是高麗菜水餃（5顆35元）跟韭菜水餃（5顆35元），看顏色就分的出來

他們家水餃皮不會太硬，雖然不大顆，但內餡的表現不錯，韭菜不會太柴，很好咀嚼。

雖然老K不愛高麗菜還是試了一顆，高麗菜切的很細，不會吃到硬的菜梗，是老K能接受的高麗菜水餃。

再來試試玉米水餃（5顆40元）跟雪裡紅水餃（5顆40元）

吃的出雪裡紅獨特的味道，如果喜歡吃雪裡紅的朋友應該會喜歡。

玉米裏面還有加點青蔥，多了玉米多了甜跟水份，吃起來更滑順了。

K的小叮嚀：餃當家的水餃老K還是比較喜歡韭菜口味，價格上來說算是有點小貴，因為不算大顆，如果在老K家附近應該偶而會去吃，對水餃有興趣的朋友倒是可以一試。

餃當家

地址：台北市士林區德行東路194號

電話：02-2834-0193

營業時間：11:30～14:00 17:00～20:30（星期一公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

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