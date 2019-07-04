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只能買24顆！台中不二製餅蛋黃酥　一口咬下「喀滋」超酥脆

華少的吃貨地圖 華少的吃貨地圖

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：餡料滿到快爆出來啦！！！！
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▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

文、圖／華少甫

你愛吃蛋黃酥嗎？彰化的不二家，堪稱台灣蛋黃酥的人氣名店，前兩天我看到他來到台中開店「不二製餅」，就非常興奮地去店裡買幾盒來試試，看看這款人氣名店的蛋黃酥，是不是真的那麼好吃，以及跟彰化本店是不是同樣的味道。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

在開始文章之前，先跟大家講解一下，不二家、不二坊以及不二製餅的差別，彰化的不二家（現為不二坊），是創辦人阿嬤1972年向彰化縣政府申請登記，並獲准設立，但當時並沒有註冊商標，但其實早在1953年，就有日本業者申請了不二家的商標。在日本業者的要求之下，現在由阿嬤小兒子管理的不二家，2019年1月正式改名為不二坊，並以該名申請註冊，並且強調不二坊只此一家，別無分號。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

而我今天來到的不二製餅，嚴格來說，其實算是不二坊的關係企業，是由當初創辦人阿嬤的孫媳（大兒子的媳婦），跟阿嬤學了3年，自己開創的新品牌，口味傳承經典，連原物料都相同，不二製餅也表示歡迎大家去試吃嘗鮮，看看兩邊味道是否相同。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

不二製餅位在五權西路二段與永春東七路交叉口，旁邊有一間很大的小七，外觀裝潢以木質和白色相間，我下午2點到達店門口，店門口卻大門緊閉，門口標示牌寫上已經售完，要到下午4點才有新的一批出爐。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

時間慢慢逼近4點，排隊人潮越來越多，店開始發放號碼牌，並且強調一人限購24顆。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

走進店內，看到創辦人阿嬤的一張照片，旁邊幾行文字，道盡「不二製餅」的由來。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

蛋黃酥，不二製餅獨門招牌，傳承自彰化老餅店「不二家」的製餅技術。製餅究力，傳承究心，家傳漢餅工藝接棒第三代「不二製餅」。年輕世代轉化溝通語彙，以漢餅為母語，從一顆蛋黃酥發聲，延續漢餅文化。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

整體來說，可能因為不二製餅還在試營運，整理作業流程尚未順手，店員速度也明顯偏慢，以我拿到的號碼牌是10號，原本以為可以拿了就走，但等我真的結完帳，拿到餅時已經超過4點30分。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

後來我觀察了一下，細究原因，其實4點時，這些蛋黃酥才剛剛出爐，店員會一邊詢問拿號碼牌的客人購買的數量，同時收錢與找錢，另一邊同時進行從烤箱取出並裝盒的動作，慢工出細活的態度，才得以成就這家名店的不平凡。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

把一份僅僅50克的蛋黃酥，輕輕切開剖面，發現酥脆餅皮、紅豆沙、豆沙、鹹蛋黃完美融合為一體，且切割過程時，也沒什麼外皮掉落，顯見店家對於材料與食材的用心，盒裝上也貼心提醒，產品內含有小麥麵粉、蛋、奶製品，如有對這些食材過敏體質者請勿食用。

▲▼台中不二製餅 。（圖／華少的吃貨地圖 提供）

不二製餅從6月30日至7月20日為試營運期間，開放客人預購中秋蛋黃酥，7月21日至7月27日的開幕期間，也可打卡送蛋黃酥，每日限量100顆，送完為止喔（一個帳號限領一次）。

不二製餅

電話：04-23808199
店址：台中市南屯區永春東七路725號
營業時間：10：00 – 20：00（周三公休），6/30 試營運，7/21 正式開幕

華少的吃貨地圖
不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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