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全台唯一！台中手搖飲算命　4種問法「答案自動顯現」飲料上

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：來喝一杯可以占卜的茶吧～
ETtoday餓勢力

文、圖／華少甫

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

一中商圈可以說是台中飲料界的兵家必爭之地，我上週受邀去一中街跟育才北路交界口的答案茶Answer tea台灣一號店體驗「一日店員」，這間店開店半年左右，引進大陸電腦的AI技術，主打「一杯可以占卜的茶」，包括文字占卜、塔羅占卜、星座占卜、客製化文字等四種方式。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

店長Tony跟我解釋這四種占卜方式的實際使用方法，「客人如果想玩文字占卜，可以將困惑或問題寫在飲料腰封，我們會把問題拿去給電腦掃描，答案會出現在奶蓋上，而且什麼問題都可以問。」星座占卜則是寫下星座，將可以得到一杯「最懂你星座的答案」。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

塔羅占卜比較特別，店家貼心準備了20張常見的塔羅牌，包括戰車、皇帝、魔術師、命運之輪、隱者、女祭師、太陽、愚者、節制、正義、星星、女皇、戀人、教皇、死神、高塔、倒吊人、力量、月亮、惡魔等，每張塔羅牌都有相對應的句子解釋，客人只要在心裡默念問題，心誠則靈地抽出卡牌，解答就會出現在你點的奶蓋飲料上。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

此外，還有最適合拿來送禮的「客製化文字」，客人可以傳圖片到店家的粉絲團或Line，或是把想說的話跟傳話對象寫下來給店員，就可以客製化出一杯給專屬對象「獨一無二」的飲料。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

飲料方面，答案茶目前有果茶系列、果然好茶、經典鮮奶茶、芝士奶蓋、經典冰沙，純茶系列等六種，有別於傳統的市售奶蓋粉偏鹹，他們都有用自己的黃金比例做調整，奶味會比別人更重更香，如果怕太甜的客人，建議點少糖就好。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

火龍果白桃烏龍　55元

火龍果原汁跟白桃醬加四季春烏龍茶，火龍果打成冰沙後，果肉與飲料合而為一，成為完美的桃紅色，加入白桃醬點綴，佐以四季春烏龍茶，口感香氣十足。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

檸檬草莓冰沙　55元

富維他命C的檸檬原汁，加入草莓果泥，最後加入綠茶打成冰沙，口感沁涼，清涼解暑。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

維他命C奶蓋　75元

用金桔原汁、柳橙原汁 檸檬原汁加烏龍茶一起調和而成，同樣有著滿滿的維他命C。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

甘蔗青茶　50元

甘蔗跟青茶一直是很match的兩樣東西，Tony解釋答案茶的甘蔗青茶更值得推薦的原因，「我們家的甘蔗用的量更多，相比坊間很多業者，我們的甘蔗香會更壓過茶味。」如果想要加奶蓋，也只要多加20元。

▲▼答案茶Answer tea台灣一號店。（圖／,華少提供）

答案茶Answer tea台灣一號店

地址：台中市北區育才北路36號
電話：0422265525
營業時間：周一～周五10：30～22：00，週六週日11：30～22：30，無公休日

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不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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