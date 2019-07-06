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登高賞七星潭海景！花蓮20個熱門景點　還有超萌哈比人小屋

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：花蓮真的是一個放鬆的好地方！
ETtoday旅遊雲

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

花蓮好山好水，絕對比你想像中的還要好玩，花蓮就像是台灣的後花園，不僅佔地寬廣，還有相當豐富的玩拍景點，像是大自然秀麗的山水景緻，還是文青風的歷史建築，或是夏季最消暑的看海玩水景點，誰說夏天玩花蓮會中暑，本篇就由滿分帶旅人玩樂花蓮，超過20個花蓮人氣景點，包含花蓮玩水看海秘境、免門票景點、必訪的歷史建築以及季節限定最迷人的花季，這些花蓮景點真的不要錯過呀。

NO.1　石門班哨角

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮最浪漫的海岸風光石門班哨角休憩區，立體雙心拼湊成唯美的蝴蝶翅膀，站在廣場就能眺望整片蔚藍海岸。來這賞景，風浪劃過耳際，如渡假般的放鬆，這裡雖然不大，卻是情侶約會的好地方，來訪還可順遊走拍東海岸大地藝術節唷。

地址：花蓮縣豐濱鄉台11線
免門票／全天開放

NO.2　親不知子斷崖

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮今年新開的唯美景點「親不知子斷崖」，斷崖石壁旁，就是一望無際的藍色大海。走過玻璃天空步道，腳下就是太平洋，遼闊的蔚藍海景，金光閃閃，美麗動人，感覺連煩惱都隨著大海的波浪逝去了…

地址：花蓮縣豐濱鄉（新機隧道旁）
營業時間：9：00～17：00

NO.3　四八高地

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

七星潭海岸風景區是花蓮熱門景點，而登上四八高地能將七星潭的海景盡收眼底。七星潭海水碧綠湛藍，站在高處吹風好舒服，還能看到七星潭如月牙灣的唯美海岸線，療癒動人景色，是近期走遊花蓮必訪的熱點唷。

地址：蓮縣花蓮市海岸路華東路
免門票開放

NO.4　牛山呼庭

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮處處是美景，眼前離不開山海之美，壽豐也有個看海的唯美秘境「牛山呼庭」。坐在廣闊的草皮上賞景，相當療癒，走進細沙海灘，能近距離向大海呼喚。園區還提供住宿、餐飲供旅人停留享受，來花蓮旅行就先來牛山秘境放鬆遊樂吧。

地址：花蓮縣壽豐鄉牛山39之5號
服務電話：038601400

NO.5　七星潭風景區

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮必訪的看海景點─七星潭，想同時感受海天一線及壯麗山巒。夏天炎熱，來七星潭看海踩水最棒了。七星潭雖說周邊沒有什麼遮蔽物，但黃昏時來觀海吹風，非常消暑呢。

地址：新城鄉北埔村七星潭社區
免門票開放

NO.6　85度C花蓮海岸店

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

連鎖85度C咖啡館居然也有這麼美的海景呀！85度C花蓮海岸店就位在花蓮港旁，小小85度C也佈置浪漫的LOVE造景庭院，走入彷彿來到特色的異國小莊園呢。登上觀景觀台，蔚藍太平洋就在眼前，天氣晴朗，還能欣賞藍海一線的唯美風光呢～千萬別錯過一旁海霸天音樂餐廳的古錐蘑菇屋。

地址：花蓮縣花蓮市海岸路4號
營業時間：7：00～23：00
服務電話：038228558

NO.7　匯德觀景步道─清水斷崖

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

台灣最美的海岸風光清水斷崖，蘇花路段雖然曲折難行，但一路上都是美景。走進匯德觀景步道，便能將整片海崖地景盡收眼底，運氣好還可以看見穿梭在山洞裡的火車，遼望蔚藍的海，嚴峻的山崖，真的是美極了。

地址：花蓮縣秀林鄉匯德隧道旁（北行100公尺處）
免門票參觀

NO.8　雲山水夢幻湖

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

雲山水是花蓮最知名的旅遊景點，雲山水景緻迷人，山水秀麗令人忘幽。來訪可以品嚐美食、喝下午茶及住宿，雲山水的每一處大自然美景都好好拍，尤其是石磚步道上的瀑布水壩最具人氣，難怪是超人氣熱門的美拍打卡熱點啦！

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號
服務電話：038656060

NO.9　立川漁場

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

來到花蓮大家絕對不能不知道～黃金蜆的故鄉，富有天然湧泉的立川漁場，超適合養殖漁獲水產。到這裡不僅可以品嚐海鮮料理、戲水摸蜆兼洗褲，還能參與有趣的黃金蜆導覽，是個滿足味蕾又有趣的創意複合生態園區。

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池路45號
營業時間：8：00～19：00
服務電話：038651333

NO.10　鈺展苗圃

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

位於花蓮壽豐有一處落羽松秘境─鈺展苗圃，四月份的落羽松綠葉滿片，充滿生機。記得去年滿分來訪是忘憂系的枯枝湖畔，聽說這裡最美是11月的落雨松紅黃色交錯，那美景才叫人難忘迷人呢！雖然滿分兩次都來錯了最美的時刻，但無人版的秘境之美也被滿分給獨享啦！鈺展苗圃佔地不大，但景緻優美，目前入園需收清潔費＄50／人
PS：小黑蚊多，建議穿長袖啦！

地址：花蓮縣壽豐鄉平和部落聯絡道路131號
營業時間：8：00～17：30

NO.11　玩味蕃樂園

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮好山好水風景美，也有好玩的室內景點呢～地耕味玩味蕃樂園復古主題超好拍，帶旅人穿越過去，回到舊時的熱鬧巷弄，來玩味蕃樂園，透過懷舊趣味造景，讓旅人深入花蓮，了解在地的特色。玩味蕃樂園還販售超多超豐富的花蓮名產，不僅能玩、能吃、能拍，還能帶伴手禮回家呀。

地址：花蓮縣新城鄉康樂村加灣17之1號
營業時間：8：00～18：00
服務電話：038260707

NO.12　吉安慶修院

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮列為三級古蹟的吉安慶修院，屬於東部最完整的日據神社，這裡不僅是台灣人旅行愛來的地方，也是陸客們訪東台灣的人氣景點。來此感受在台的日本信仰中心，現在來訪除了參拜、午茶和吃冰，還可以體驗日式浴衣，遊走日式建築唷。

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345號之1
門票資訊：全票＄30／半票＄15／團票＄20
營業時間：週二～週日8：30～17：00（週一休館）
（2019．6．18─9．8暑期不休館）

NO.13　山姆先生咖啡館

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮新亮點Mr.Sam山姆先生咖啡館，才剛開幕的咖啡廳就立馬就火熱爆紅，山姆先生咖啡館擁有如童話般的特色建築，來訪好像成為故事書裡的主角啦。咖啡館園區其實不大，但建築很有特色，後庭院還有一片絕美的落羽松祕境，來訪賞景午茶，想必也是一大享受啦。不過，近期景點火熱人潮夯，來訪賞景美拍，也需要點耐性啦。

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20號
營業時間：11：00～17：00
服務電話：038656518

NO.14　太平洋地景公園

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮南濱公園重新整修，目前已為成太平洋地景公園啦。繽紛的地景裝置藝術，有趣又好拍，公園裡綠意盎然飄出異國風，很適合來這騎鐵馬吹風呢。鄰近太平洋，來訪便能欣賞整片藍藍大海，免門票的最佳觀海賞景地，花蓮輕旅行可別錯過啦。

地址：花蓮縣花蓮市海濱路與和平路交叉口
免門票景點。全天開放

NO.15　松園別館

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

松園別館是花蓮縣僅存最完整的日據時代軍事建築，館內日系庭院景緻幽美，來這散步景當好放鬆，園區裡好多歲月悠久的松林樹木，相當唯美。松園別館裡可以喝咖啡、吃蛋糕下午茶，不定期還會有藝術展覽在這裡展出唷。玩拍松園別館，你會發現許多有趣的裝置藝術，當然，館內也有販售不少文創藝品。有喜歡的朋友們，也可帶回家當伴手禮唷。

地址：花蓮縣花蓮市松園街65號
營業時間：9：00～18：00
服務電話：038356510

NO.16　新城天主教堂

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

異國風情的新城天主教堂也是人氣景點，原為日本莊嚴神社改為天主教堂。教堂外觀如一座森林樹屋，來這裡取景拍照彷彿走到國外啦。天主教堂裡神聖唯美，來訪也能參觀唷，整體佔地不大，可規畫順遊賞景啦。

地址：花蓮縣新城鄉博愛路64號

NO.17　東華大學

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

東華大學是座能看山看海景的學校，感覺來在這裡念書就像在渡假玩樂呢。學校裡還有許多唯美的異國建築，也是人氣的IG打卡熱點。來訪花蓮壽豐也可以順遊來東華大學散步，但夏季炎熱，學園外戶遮蔽物少，一定要特別注意防曬和補水唷。

地址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號

NO.18　花蓮客城鐵橋

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮青山秀水好風光，看山看海皆自在，如何得知已經來到瑰寶的大花蓮呢？抬頭用眼望，瞧見那美如畫的景色便可得知，花蓮客城鐵橋更是景中之景，為攝影人氣必拍，火車過鐵橋，準備出發旅行趣。

地址：花蓮縣玉里鎮仁愛路一段

NO.19　花蓮忠烈祠

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮亮眼的瑰麗建築忠烈祠，原來日治時代的神社建築，來訪像走進中國的帝王皇宮。豔陽下，更能突顯忠烈祠之美，登上忠烈祠也可以欣賞花蓮的山水風光，來花蓮走遊，也很適合順遊來此賞景。

地址：花蓮縣花蓮市復興新村 82號
營業時間：9：00～17：00

NO.20　花蓮觀光糖廠

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮觀光糖廠是遊客們玩花蓮必停的景點之一，輕鬆繞湖遊走散步，還可餵食池裡的小魚。來花蓮觀光糖廠一定要品嚐花蓮冰品，口味豐富多樣化，不管是冰棒還是冰淇淋都好吃。來到盛夏的季節，花蓮糖廠更是人潮踴躍呀！

地址：花蓮光復鄉大進村糖廠街19號（全年開放）
營業時間：9：00～18：00
冰品販售：8：00～20：00（七八月延至21：00）

NO.21　瑞穗牧場

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮好山好水，就連牛乳也都特別好喝，瑞穗牧場也是個休閒玩樂的好去處。走進牧場不僅能親大自然，還能餵牛吃草，還可以品嚐在地鮮濃又好喝的瑞穗鮮乳唷。

地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村6鄰157號
營業時間：8：00～18：00
服務電話：038876611

NO.22　六十石山金針花海

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮季節限定美景六十石山金針花海，六十石山是人氣欣賞金針花的好去處。橘黃鮮亮的一日百合，也是年度最美的花毯節，能登上有台版小瑞士美譽的觀景台，那療癒美景，深深吸引眾人的目光。2018滿分再訪六十石山，美景依舊亮眼，金針花蓋滿了重重山頭，美的讓人感動。站在農家架設的高台裡賞花取景，好似自己就是這片金針花最美的女主角呀！旅人們～快趁著花季期間，來望金針之美吧。

地址：花蓮縣富里鄉竹田村（約臺九線308.6K東側轉入）

NO.23　赤科山金針花海

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

花蓮金針花海，每年都是一大盛事。滿片金針花，金黃耀眼，美不勝收，赤科山金針花也是難得的一大賞花美景地，而且賞花人潮比六十石山還要少，想要享受整片的金針花海，赤科山金針花海也是個賞景的好地方唷。

地址：花蓮市玉金鎮觀音里高寮271─3
金針花季：每年8月～9月

NO.24　赤柯山小瑞士農場

▲▼花蓮旅遊。（圖／滿分的旅遊札記提供）

2018赤柯山金針花滿開爆炸啦，花蓮必賞金針花就是六十石山和赤柯山啦！赤柯山小瑞士農場也是金針花絕佳觀景處，背景就是一整片閃亮亮的金針花地毯，犯規的就連美拍打卡版都為旅人準備好了，免門票就能走進園區，感受被金針花包圍啦！

地址：花蓮縣玉里鎮高寮275號
營業時間：8：00～18：00
服務電話：0988537696

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 滿分的旅遊札記 達人旅遊 旅遊情報 花蓮旅遊 花蓮熱門景點

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