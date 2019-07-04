台東9場熱氣球光雕音樂會　網友最想衝這場…鹿野高台只排第2

▲今夏玩台東，當然不錯過精彩的2019台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／主辦單位提供）

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說到台東10大必玩活動，許多人公認每年夏天都值得衝一波的，就是去了還想再去、被推到爆的台灣國際熱氣球嘉年華。吸引來自各地上萬遊客參與的熱氣球盛宴，一年辦得比一年還要精彩，除了在白天看著各種造型、五彩繽紛的熱氣球緩緩升空，襯著蔚藍天空和遼闊綠地，欣賞美不勝收的景象，擁有視聽雙享受的熱氣球光雕音樂會，也是令人期待的一大重點，而除了最受歡迎的鹿野高台、三仙台等老地方，今年首度跨海到綠島展演，是網友們票選最想參加的場次NO.1。

▲6/29～8/12台灣國際熱氣球嘉年華要帶給大家滿滿的幸福童趣。（上圖／記者楊均典翻攝、下圖／台東縣政府提供）

2019台灣國際熱氣球嘉年華已於6/29起在台東鹿野高台盛大登場了，今年活動主題為「幸福長九（久），夢想童樂園」，不僅要打造一場熱鬧的熱氣球派對，更要讓每個人感受到滿滿的「幸福童趣」。在為期45天的活動裡，白天、夜晚將帶給你不同的感動，尤其不能錯過每周六連續9場的熱氣球光雕音樂會，伴隨著音樂節奏與七彩燈光變化投射，一顆顆可愛的造型熱氣球奮力噴火，譜成夏夜裡最震撼又浪漫的璀璨光雕秀。

▲白天、夜晚看熱氣球都精彩，尤其熱氣球光雕音樂會更要讓你體驗全新視覺享受。（圖／主辦單位提供）

▲網友票選2019台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會最想參加場次。（圖／ETtoday）

在熱氣球光雕音樂會公布的展演場次中，除了最受歡迎的鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉區，大家期待度最高的就是綠島場了！根據《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，在超過千位網友票選下，超過9成對於參加台灣國際熱氣球嘉年華活動展現高度興趣，而預計7/13（六）19：00綠島鄉綠島演出的「島嶼夏夜」光雕音樂會，是北、中、南部等各地民眾最想參加的場次。

被豐富海洋生態圍繞，有著自然純淨海岸景觀的綠島，媲美馬爾地夫的海島風光吸引旅人們一再探訪。而今年夏天到綠島有新玩法，因為熱氣球光雕音樂會第一次跨海演出，要在綠島機場挑戰離島光雕，結合夏夜銀河星空，帶來一場唯美的銀河光雕之旅，為每個人留下最難忘的夏天回憶。除了之外，此次也首度開拔到大武鄉尚武海濱公園，在太平洋海景映襯下迎接曙光，迎來感動人心的日出光雕。而不論是熟悉的老地方或是全新場地，每一場各有特色，準備與遊客們共度美好盛夏。

【熱氣球光雕音樂會場次】

1、6/29（六）19：00 鹿野鄉 鹿野高台

2、7/06（六）04：00 成功鎮 三仙台（日出光雕）

3、7/13（六）19：00 綠島鄉 綠島

4、7/20（六）19：00 池上鄉 池上大坡池

5、7/27（六）04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（日出光雕）

6、8/03（六）19：00 卑南鄉 知本溫泉區

7、8/10（六）04：00 大武鄉 海濱公園（日出光雕）

8、8/12（一）19：00 鹿野鄉 鹿野高台（閉幕）

9、8/16（五）19:00 台東市 台東縣立體育場（安可場）