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熱氣球迎陽光緩緩升空！45天嘉年華開跑　「夢想童樂園」引萬人瘋朝聖

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▲▼2019台灣熱氣球嘉年華。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲2019台灣熱氣球嘉年華29日盛大開幕。（圖／記者楊鈞典翻攝）

地方中心／台東報導

為期45天的2019台灣熱氣球嘉年華在29日清晨正式開幕，一大早便吸引了大量人潮湧入台東鹿野高台，五彩繽紛的熱氣球緩緩升空，美不勝收。台東縣長饒慶鈴表示，今年主題為「幸福長九（久）。夢想童樂園」，希望讓來到現場的民眾都能帶著歡樂返家。

饒慶鈴表示，今年的主題「幸福長九（久）。夢想童樂園」就是希望大家來到鹿野高台，能夠有快樂、歡樂的回憶，所以造型熱氣球都是人們孩童時的玩具或兒時的共同記憶，例如，海綿寶寶、小蜜蜂、蝴蝶、日本惠比壽等。

活動剛起跑便吸引不少觀光客湧入，台東縣政府交觀處估計現場人數超過1萬人。饒慶鈴提到，由於希望結合部落特色，所以開幕式採用阿美族傳統的竹炮作為禮炮，相當特別。

▲▼2019台灣熱氣球嘉年華。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲嘉年華才剛開跑便吸引大量人潮湧入。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴也透露，舉辦活動經費不足，原先展期只有38天，縣府決定挪出預算，讓長達45天的展期「一天都不縮水」，希望熱氣球嘉年華能為台灣打造出一張特殊的名片。

2018年台灣熱氣球嘉年華創下90萬人次，饒慶鈴表示，「今年開幕人潮更勝往年，我們有信心，今年嘉年華、最美星空音樂會、酒廠光雕，能為台東創造另一波更高的產值」。

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」正式開跑。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」將開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

關鍵字： 台東 熱氣球 鹿野高台 嘉年華

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