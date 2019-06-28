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台東熱氣球嘉年華6/29登場　園區將收「30-100入園清潔費」

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▲▼2019台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華即將登場。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台東一年一度「台灣國際熱氣球嘉年華」即將於6月29日起至8月12日熱鬧展開45天，台東縣政府表示，今年活動期間，園區內將收30-100元清潔費（假日50-200元），而台東縣民或於台東縣內服務、就學者，縣府回饋鄉親獨享的好康，只需繳交100元，可享無限次進出優惠，但需提出申請。

▲▼2019台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華將在鹿野高台登場。（圖／台東縣政府提供）

縣府表示，熱氣球嘉年華活動期間，駕車前往園區參觀的民眾，無論大小車輛（客、貨車）、機車均需收入園清潔費用，收費時段為活動期間每日早上5點30分至7點，下午15點30分至晚間7點。而台東縣民只需繳100元即可享有無限次進出活動園區，免收停車清潔費之優惠。

▲▼2018台東熱氣球嘉年華,台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球,熱氣球繫留,鹿野高台,熱氣球自由飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣國際熱氣球嘉年華規劃一連串活動。（圖／記者蔡玟君攝）

從6月26日起至8月12日止，凡設籍臺東或於臺東縣內服務、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人汽車行照皆可申請（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用），民眾可於台東公有路邊停車管理中心或鹿野遊客中心辦理，優惠方案需入園前事先申請，資料鍵入電腦系統中隔日就可以生效。

而一般民眾入園的入園清潔費收費辦法如下：

平日（星期一至星期四）汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日（星期五至星期日）汽車、大型重型機車200元，機車50元。民眾請持單據至全省統一超商（7-11）或全家便利超商繳費，每天同一車牌車輛最多收費一次，請將車輛停放於指定停車區域，請勿違規停車，若被拖吊請自行負責。
 

關鍵字： 台灣國際熱氣球嘉年華 台東旅遊 台東熱氣球嘉年華

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