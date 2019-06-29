搭熱氣球、看沙雕與鹽雕　暑假全台活動總整理



▲2019台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）



記者黃士原／台北報導

學生開始放暑假了！不管是小朋友還是大朋友，應該都準備好在這個暑假好好的玩，如果還沒有想好也沒關係，《ETtoday新聞雲》整理出暑假全台活動，像是宜蘭國際童玩藝術節、臺灣國際熱氣球嘉年華、福隆國際沙雕藝術季等，讓大家好好計劃要怎麼玩。



▲宜蘭國際童玩藝術節。（圖／宜蘭縣政府提供）

2019宜蘭國際童玩藝術節(2019/7/6-2019/8/18)

宜蘭國際童玩藝術節有著與眾不同的主題—「童玩」，這個主題想彰顯的是人們永遠想玩的心情、以及因為想玩所引發的源源不絕的創意！童玩節是宜蘭想要提供給兒童們一個可以與父母同樂、與朋友同享、與世界文化交朋友的歡樂活動。



▲2019一見雙雕（鹽雕+光雕&沙雕）藝術季2019/6/29-2019/7/31。（圖／取自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)）

2019一見雙雕（鹽雕+光雕&沙雕）藝術季（2019/6/29-2019/7/31）

今年「2019一見雙雕」活動於臺南市七股區(雙主場－七股鹽山、臺灣鹽博物館)及將軍區(副展場－馬沙溝社區)熱鬧開展，雙主場(七股鹽山、臺灣鹽博物館)結合靜態「鹽雕」作品展、動態影音「光雕」秀，以科幻歷險故事「濱鹽歷險記」為題材，除了使遊客認識鹽業之美，充滿科技感絢麗的室內光雕秀，也將帶給大家耳目一新的視覺藝術饗宴。



▲2019台灣國際熱氣球嘉年華6/29登場。（圖／台東縣政府提供）

2019臺灣國際熱氣球嘉年華（2019/6/29-2019/8/12）

臺灣國際熱氣球嘉年華，包含熱氣球自由飛行表演、熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛空中遊覽、光雕音樂會、熱氣球婚紗禮讚、熱氣球夏令營，就是要讓前來活動現場的遊客滿載而歸並留下滿滿美麗的回憶，除了現場體驗升空的感動，還有視覺及聽覺浪漫激盪的精采饗宴。



▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

2019福隆國際沙雕藝術季（2019/4/19-2019/8/25）

東北角鹽寮至福隆一帶，綿延三公里長的黃金沙灘，砂質屬石英沙、柔軟白細、觸感甚佳，和水後可塑性佳、易膠著，被世界沙雕協會鑑定為台灣最適合沙雕的場所，是台灣大型戶外沙雕季的創始地點。

花蓮縣原住民族聯合豐年節（2019/7/19-2019/7/21）

聯合豐年節結合樂舞展演，呈現原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓，活動周邊亦設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產、部落微旅行簡介等，展現花蓮原住民族獨特的文化內涵。



▲雞籠中元祭放水燈。（圖／記者徐文彬攝）

2019雞籠中元祭（2019/8/1-2019/8/30）

中元祭典自農曆七月一日老大公廟開龕門開始，歷經十二日主普壇開燈放彩，十三日迎斗燈遶境祈福，十四日放水燈遊行，海濱放水燈頭，十五日公私普渡、跳鍾馗以及八月一日的關龕門，活動為期一個月，與歐美傳統萬聖節及日本百鬼夜行類似。每項祭典儀式的背後皆獨具特殊的歷史根據和民俗文化之意涵。



▲六十石山金針花海。（資料照／花蓮縣富里鄉農會提供）

花蓮金針花季2019年8月、9月

佔地443公頃的赤科山與六十石山是金針花的故鄉，每年一到8、9月，放眼望去滿山頭的金針花搖曳生姿，美麗的金色花海讓人難以忘懷！花蓮縣政府在發展休閒農業的同時，也兼顧土地永續經營推動不採收金針留花補助政策促進花蓮觀光。



▲中元節傳統重頭戲之一的恆春搶孤活動。(圖／取自恆春鎮公所全球資訊網)

恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動（2019/8/15-2019/8/16）

恆春豎孤棚活動於每年農曆七月十五日中元節晚間進行，流傳至今已超過百年歷史。活動現場將豎起多根長約三丈六、塗滿牛油的原木，並在原木上再搭建孤棚，由民眾自由組隊參加，率先取得孤棚頂端的錦旗者即優勝，藉此宣揚並承續先人人饑己饑、悲天憫人的優良傳統。



▲頭城搶孤活動。(圖／取自宜蘭數位機會中心)

2019頭城搶孤民俗文化活動（2019/8/26-2019/8/29）

頭城搶孤是臺灣規模最大的搶孤活動，也為宜蘭縣傳統農曆七月之民間重要活動之一。高聳參天的搶孤棚，是以福杉製成的棚柱，高約十一公尺，寬約八公尺；其上再以約七、八丈高的青竹編紮成為孤棧；棧上綁繫包含魷魚、肉粽、米粉、肉、魚...等多樣食品。