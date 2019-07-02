繡球花大爆發！武陵農場花期只到7月底　快上山避暑兼賞花

▲武陵農場繡球花盛開，吸引民眾上山賞花。（圖／武陵農場提供）

旅遊中心／綜合報導

暑假來臨，各地氣溫也慢慢升高，山下各處的花都呈受不了豔陽，悄悄躲藏。台中武陵農場擁有得天獨厚的環境，近日繡球花盛開，桃紅、藍紫等顏色開滿整個園區，讓入園遊客眼睛為之一亮，也有不少遊客駐足在繡球花前拍照留念，花期預計會到7月底，要賞花的民眾動作要快。

▲整面的花牆非常壯觀。（圖／武陵農場提供）

▲許多遊客特別到花叢裡拍照留念。（圖／武陵農場提供）

歷經了櫻花季、紫藤花季後，武陵農場的繡球花季來臨了。今年武陵的繡球花花期較往年晚了半個月左右，6月底到7月中旬是盛開得最漂亮的時候，目前繡球花主要盛開在露營區草園旁步道及賓館後方楓林木屋旁，花期最晚會到7月底，想賞花的遊客要趕快把握時間上山。

▲山林環繞著花叢和水池，像仙境一樣。（圖／武陵農場提供）

武陵農場表示，繡球花會因所在環境土質的酸鹼度產生變化，若生長在酸性土壤，花朵就偏向藍色，中性、鹼性土壤則偏向紅色。繡球花外型壯大碩麗，非常顯眼，而且色彩粉嫰、層次豐富。趁著天氣炎熱時，到山上避暑看花，還能遠離城市的空氣污染和喧囂。

▼繡球花的顏色會因為土質的酸鹼度產生變化。（圖／武陵農場提供）

武陵農場

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電話：04-25901257