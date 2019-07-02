ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

繡球花大爆發！武陵農場花期只到7月底　快上山避暑兼賞花

ETtoday旅遊雲

▲▼武陵農場繡球花盛開。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場繡球花盛開，吸引民眾上山賞花。（圖／武陵農場提供）

旅遊中心／綜合報導

暑假來臨，各地氣溫也慢慢升高，山下各處的花都呈受不了豔陽，悄悄躲藏。台中武陵農場擁有得天獨厚的環境，近日繡球花盛開，桃紅、藍紫等顏色開滿整個園區，讓入園遊客眼睛為之一亮，也有不少遊客駐足在繡球花前拍照留念，花期預計會到7月底，要賞花的民眾動作要快。

▲▼武陵農場繡球花盛開。（圖／武陵農場提供）

▲整面的花牆非常壯觀。（圖／武陵農場提供）

▲▼武陵農場繡球花盛開。（圖／武陵農場提供）

▲許多遊客特別到花叢裡拍照留念。（圖／武陵農場提供）

歷經了櫻花季、紫藤花季後，武陵農場的繡球花季來臨了。今年武陵的繡球花花期較往年晚了半個月左右，6月底到7月中旬是盛開得最漂亮的時候，目前繡球花主要盛開在露營區草園旁步道及賓館後方楓林木屋旁，花期最晚會到7月底，想賞花的遊客要趕快把握時間上山。

▲▼武陵農場繡球花盛開。（圖／武陵農場提供）

▲山林環繞著花叢和水池，像仙境一樣。（圖／武陵農場提供）

武陵農場表示，繡球花會因所在環境土質的酸鹼度產生變化，若生長在酸性土壤，花朵就偏向藍色，中性、鹼性土壤則偏向紅色。繡球花外型壯大碩麗，非常顯眼，而且色彩粉嫰、層次豐富。趁著天氣炎熱時，到山上避暑看花，還能遠離城市的空氣污染和喧囂。

▼繡球花的顏色會因為土質的酸鹼度產生變化。（圖／武陵農場提供）

▲▼武陵農場繡球花盛開。（圖／武陵農場提供）

武陵農場
地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號
電話：04-25901257

關鍵字： 武陵農場 台中旅遊 繡球花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

200克海膽疊成小山的爆膽王丼

台中韓式烤肉吃到飽能免費穿韓服！

5種彰化一日遊隱藏版行程全免費！

雲頂郵輪「世界夢號」1日抵高雄！

高雄必吃奶油松露野菇厚培根管麵

北部人有福了！超豪邁烤全雞　

逢甲排隊蔥油餅有9種口味小份30元

板橋老屋甜點店每日推出限量蛋糕！

吉林路50年陽春麵老店賣到半夜3點

全台第一座非對稱斜張橋2020完工！

熱門行程

最新新聞更多

武陵繡球花爆發！花期只到7月底

拯救珊瑚礁！這5景點禁止用防曬乳

板橋小餐館吃得到加了肉桂的生牛河粉

嘉義豆花老店40元就能吃到5種配料

親子無料天堂！北市2處新開遊戲場

彰化鹿港小鎮光影藝術延長至14日

Buttermilk推新菜！滿額贈啤..

台中「綠空鐵道」預計今年底完工！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366