限時2個月！釜山體驗「現摘藍莓＋冰淇淋DIY」　千元有找新玩法

點評：好吃又好玩，讓人少女心噴發!!!

▲現摘的藍莓最好吃。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／釜山報導、攝影

藍莓被稱為「21世紀的維他命」，營養價值極高，但台灣超市賣的藍莓多從國外進口，一小盒要價不斐，現在釜山推出新玩法，到Durufarm農場除了能現摘新鮮藍莓，還能做出美味冰淇淋，搭配上香噴噴的鬆餅，每咬一口都是感動，最後250g的藍莓帶著走，整套體驗價每人只要25000韓元（約台幣700元）。

▲自己做的藍莓冰淇淋鬆餅最好吃。

▲體驗教室旁就是整片的藍莓園。

記者此次體驗的課程為A方案，除了可以現摘100g的藍莓，還能製作藍莓冰淇淋、鬆餅，最後可帶走250g藍莓，一開始會先進入體驗教室，農場女主人先在前方教導如何製作，農場會先備好材料，只要將鮮奶、鮮奶油、藍莓汁、糖漿均勻攪拌，再緩緩倒入製冰機即可，連小朋友都能輕鬆體驗。

▲農場會先備好製作冰品材料。

▲▼農場女主人會先行講解，操作步驟超簡單，連小朋友都能一同參與。

由於等待藍莓冰製作還需要一段時間，中間空檔就能先到農場採摘藍莓，老闆會先規定摘採的範圍，再發給每人一個小塑膠盒，裡面只夠裝100g，待會就能點綴做好的藍莓冰淇淋鬆餅，記得要看準顏色深、果實飽滿的小藍莓，吃起來香甜多汁，讓人不小心一口接一口。（編按：藍莓採無毒有機種植可直接食用，不過仍須注意果實上是否有小蜘蛛。）

▲藍莓採無毒有機種植可直接食用。

▲每人限定裝滿100g的塑膠盒。

Durufarm農場佔地超過3千坪，照片中一身牛仔裝扮的人就是老闆，臉上總是掛著親切笑容的他是首爾大學畢業的高材生，返鄉將所學運用在農場上，有著一套自己的經營哲學。因為藍莓必須一顆一顆用手摘，而且摘除後才能繼續生長，他便想到讓遊客走進農場體驗手摘樂趣，還能吃到最新鮮的果實，也能幫農場節省些許人事成本，可說是相當聰明。

▲老闆親切可愛，拍照過程還自己喊「Cheese」。

據了解，韓國本來並沒有種植藍莓，直到2005年市場上供不應求，才引進種植，隨著近幾年全球暖化影響，藍莓的採收季節越來越早。老闆表示，今年藍莓採收季落在6至7月，喜歡草莓的旅客則可挑12至5月過來，都能採到香甜又大顆的草莓果實。

▲▼每一口都能吃到爆漿藍莓。

拜訪釜山時也想來趟藍莓之旅，可要記得事先用「電子信箱預約」（想預約點我），以免撲空。另外，Durufarm農場附近並沒有大眾運輸工具，可搭乘輕軌電車至釜山金海國際機場後轉乘計程車，車程只需10分鐘左右，快點來趟藍莓、草莓之旅，體驗一日小農樂趣。

▲體驗行程好吃又好玩，適合親子同遊。

農場 Durufarm 두루팜

地址：부산 강서구 봉림동 234-5（韓國釜山江西區Bonglim-dong 234-5）

開放時間：9時至18時

季節限定：6至7月藍莓季；12至5月草莓季

體驗方案皆包含採藍莓100g、藍莓250g外帶：

A方案：冰淇淋製作+鬆餅：25000韓元（折合新台幣約700元）

B方案：藍莓塔+藍莓三明治+藍莓汽水：23000韓元（折合新台幣約600元）

C方案：藍莓果醬+藍莓汽水：26500韓元（折合新台幣約700元）