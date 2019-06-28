北部人有福了！傳承知名炸雞店　鮮嫩不甘柴、咬下會噴汁

▲炸雞風潮來襲，豪邁炸雞桶超滿足！

記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

這家「半雞八兩」店址在桃園中壢中山東路上，鄰近中原夜市，位於美食鬧區之中。聽說剛開幕期間，熱門時段想買還要等上一個半小時！這樣的人氣認證，吸引不少炸雞控前訪，主打台南炸雞霸主「炸雞洋行」的技術傳承，選用CAS認證過的台灣本土雞，皮薄多汁的口感滿足大眾味蕾。全台灣目前只有四家分店，除了桃園，還有彰化自強、員林店，和台南店。





▲全新限量版「炸全雞」

除了costco烤雞現在又多了一個選項啦！「半雞八兩」的新推出的烤全雞，會經過三道油炸程序：先下熱油鍋，再放入壓力鍋低溫油炸，最後再放回熱油鍋裡—這樣的三步驟讓表皮酥脆，肉質鮮嫩不乾柴，一口咬下還會噴汁！老闆說烤全雞每日限量供應，想吃的朋友可以先打電話請店家預留，別撲空了。







▲連雞胸肉撥開都會流出肉汁！





▲雞不可失桶餐＄339元

桶餐有分A、B兩種選項：A套餐為純炸雞；而B套餐可以吃到辣雞翅，愛吃辣的朋友絕別錯過！整份桶餐有10塊炸雞、3支雞翅、還有兩杯25元的飲品，超豪邁份量，兩人吃覺得可惜，多人一起分享剛剛好，推薦給那些期末同樂會的學生、或是生日聚會的朋友。







▲除了炸物之外，也有粥、湯、飲料、和甜點可做選擇。



半雞八兩中壢中原店



地址： 桃園市中壢區中山東路二段162號

電話： 034666166

營業時間：11：00～22:00

