再加新路線　舊山線鐵道自行車7/1正式營運　高空眺望龍騰斷橋與山景　



▲舊山線鐵道自行車7/1正式營運。（圖／取自苗栗縣政府網站）



記者黃士原／台北報導

苗栗舊山線鐵道自行車Rail Bike在經過一年試營運後，7月1日起正式營運。橫跨苗栗與台中的舊山線鐵道，全線有3座鐵橋、4個車站、9座隧道，鐵道自行車Rail Bike可以讓旅飽覽勝興車站、龍騰斷橋等三義舊山線之美。

舊山線鐵道自行車除了原本試營運的A、C兩條路線，7月1日將新增B路線。A路線是自勝興車站發車經魚藤坪鐵橋、經龍騰站後，在龍騰斷橋南斷橋秘境後折返，B路線是從魚藤坪遊客中心至勝興車站折返，C路線是從龍騰站出發，經龍騰斷橋至鯉魚潭（6號隧道）折返。





▲苗栗舊山線鐵道自行車Rail Bike正式開幕後有3條路線。（圖／記者陳涵茵攝）

舊山線鐵道從勝興車站至鯉魚潭有5個美景，首先是當時西部鐵道最高火車站之稱的勝興車站；第二個是2號時光隧道有百年鐵道故事的燈光投影；第三個是行經高33公尺的魚藤坪鐵橋，可以遠眺龍騰斷橋古蹟遺址；第四個是3、4、5、6隧道群連成一線，形形成洞連洞層次美景；第五個是水波綠映的鯉魚潭水庫後池堰。



舊山線鐵道自行車是全台第一條Rail Bike軌道自行車，苗栗縣政府利用勝興車站閒置的鐵道，建置可多人共乘、踩踏的四人協力自行車，讓遊客可自行漫遊在舊鐵道上盡覽山線沿途美景，從勝興車站出發穿越2號隧道，串接三義130沿線週邊景點，其中一大亮點就是熱門古蹟龍騰斷橋美景，以往遊客來到斷橋都只能由下眺望它的美，搭上軌道小火車就能從35米高處眺望龍騰斷橋，斑駁的磚紅色橋體矗立在遠處畫面非常壯觀，此外也能眺望魚藤坪溪與景山溪美景。





▲舊山線鐵道自行車。

舊山線鐵道自行車已與日本輕井澤信濃鐵道連續簽署兩年的票券互惠合作意向書，除憑乘車券可免費兌換日本「信濃鐵道2日周遊券」，日方此次為慶祝正式營運還特別贈送扭蛋機一台，收入所得將贈予舊山線沿線經過之育英國小龍騰分校、鯉魚及僑成國小等3所小學，作為文化教育基金。