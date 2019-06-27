星野集團台灣首間！「虹夕諾雅谷關」開幕　每間房都有私人露天溫泉

▲星野集團虹夕諾雅谷關。

記者蔡玟君／台中報導、攝影

日本星野集團在台灣第一間渡假村「虹夕諾雅谷關」，於今（27）舉辦開幕記者會，並宣布於30日正式開幕。星野集團代表星野佳路表示，谷關擁有充沛的溫泉水量讓他驚豔，虹夕諾雅谷關也讓他實現理想中的度假村樣貌。飯店最大特色就是每一間客房都能獨享非循環私人獨立露天溫泉，讓旅客能在谷關美好山水中，享受谷關溫泉滋潤身心。

▲星野集團代表星野佳路。

星野佳路表示，「虹夕諾雅谷關」是虹夕諾雅品牌下第7間度假酒店，星野集團今年邁入105週年，每年都會設計全新周年Logo，由於今年虹夕諾雅谷關開幕，因此在105週年Logo中加入台灣元素。

「『虹夕諾雅谷關』是我理想中的渡假村原型。」星野佳路表示，其實在日本也有很多這樣形式的渡假村，但谷關讓他驚豔的，是擁有豐沛的溫泉水量，從前沒有一個渡假村擁有這個優勢，也成為他選擇谷關的理由。

▲虹夕諾雅谷關總經理田川直樹。

虹夕諾雅的品牌特色，就是提供旅客「非日常」的旅宿體驗，這個概念在「虹夕諾雅谷關」也完全展現。虹夕諾雅谷關總經理田川直樹表示，許多人到外地旅遊，雖然訂了飯店，但辦理入住後就會離開飯店到其他地方旅行，而虹夕諾雅谷關的目標，則是打造一個可以讓旅客長期停留的地方。

▲虹夕諾雅谷關每一間客房都擁有半露天的私人溫泉。

▲虹夕諾雅谷關月見房型的溫泉湯池特別寬敞。

因此，在50個房間內都沒有電視，每一間客房都擁有私人半露天溫泉湯池，能享受天然無循環的溫泉洗滌，若是將客房百葉窗打開，可以遠眺谷關環山景致，以及下方水之庭園獨特自然風情；飯店也利用大量藝術品裝飾，同時將館內的燈光調暗，並運用大面積落地玻璃窗景，讓陽光自然灑入，享受最原始的自然樣貌，都是來到虹夕諾雅谷關的獨特體驗。

▲虹夕諾雅谷關大廳。

▲星野集團虹夕諾雅谷關三人房。

▲星野集團虹夕諾雅谷關最大7人房型客廳。

星野佳路進一步表示，他認為台灣觀光業目前遇到的課題，就是大多數觀光客來到台灣通常只去台北，認識的也只有台北，但其實台灣還有許多充滿魅力的地方，因此透過在這裡蓋虹夕諾雅谷關，可以提升這裡的知名度，將來如果有機會更能在台灣各地開設各式各樣的度假村，藉此提升台灣在國際的能見度，他認為對台灣觀光業來說是好的影響與貢獻。

▲虹夕諾雅谷關水之庭園發呆亭。

為了慶祝開幕，星野佳路帶領員工特別遵循日本傳統儀式「鏡開祈福典禮」，透過敲擊酒桶，祝福飯店開幕順利。「虹夕諾雅谷關」於30日正式開幕，未來也為旅客規劃松山機場、桃園機場、台中機場、台中高鐵站4個地點的付費接駁服務，旅客可以事先上網預約。

虹夕諾雅谷關

地址：台中市和平區博愛裡東關路一段溫泉巷16號

官網：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/