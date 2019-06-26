長榮空服罷工被酸　學者點出8大漏洞：勞資談判不能僅訴諸情感

▲長榮罷工現場。（圖／記者范綱儀攝）



記者陳涵茵／採訪報導

長榮罷工行動持續延燒，不少公眾人物紛紛跳出來表態，作家苦苓日前更在臉書發文6大批評以《本日最公道》為題為空服員罷工發聲，底下正反意見吵成一團。開南大學空運管理系副教授盧衍良則以學者角度分析此次罷工行動，點出此次長榮罷工具指標性，將成為未來勞權運動借鏡省思的教材。

訴求一、日支費（外站津貼）應調高為每小時新台幣150元，非會員不得比照適用

工會訴求日支費是薪資的一部分，但長久以來並未繳稅，近期工會提出比照政府機關的方案，卻引用法規錯誤也計算錯誤。日支費的精神應該是差旅性質，包括住宿、餐食與一般雜支，是在外站的生活必要需求而不是物質享受，因此，給予的要件應該是建立在其必要性的基礎上。



目前長榮航空每日提供新台幣2160元，即使沒有過夜的航班也有日支費，但因為長榮已經提供住宿、早餐與交通接駁，真正需要用到生活所需的就是2160元吃兩餐，如果再考慮到未停留的航班也有日支費，很明顯的日支費已經遠高於生活必需，甚至高於工會所對照的政府官員。日支費不用課稅，因此不能與薪資混為一談，加上勞動部對於薪資有諸多法令解釋，也因此，倘若變相以日支費作為免稅的薪資並不合理。

訴求二、東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班

工會要求九條航線改為過夜航班，實際上民航運作應參照航空器飛航作業管理規則（AOR）的規範來走，但因為法律位階之故，目前受制於勞基法工時規定，導致籠統的勞基法框住嚴謹且鉅細靡遺的AOR形成矛盾。實際上，空服在客艙的作業並非全部航行時間，加上AOR已有規範勤務後的休息時間，是否空服組員都如實休息，無利用外站過夜從事休息以外活動，也應先行釐清，工會應清楚提出對案討論。

目前我國航空器飛航作業管理規則（AOR）與勞基法的衝突，因法律位階關係，形成比較籠統的法規框住比較嚴謹的專業法規，也造成我國航空運輸作業上的不便。事實上，日本、韓國、新加坡、德國或其他國家對於航空專業法規都是採取接受的態度。

▲桃園市空服員工會監事曲佳雲針對協商作說明，並表示27日將向長榮航空提出新8大訴求。（圖／ETtoday攝影中心）



訴求三、開放本會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權

開放工會參與人評會部份，人事評議是公司治理的一部分，參與其中的必要性工會必須有合理論述。況且，依長榮現有規定，涉及到偷竊機上用酒、值勤前飲酒、其他偷竊或涉及刑事之行為，且有達到「過」級以上的懲處，才會進到人評會審議，工會訴求是否有藉機護航之嫌，應予說明論述。

訴求四、開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊

增設勞工董事涉及公司治理，民間公司目前沒有法源依據，沒有持股的情況下擔任董事且參與董事會議事，此法有違民間公司股東之所託，並不恰當。

訴求五、國定假日出勤應給付兩倍工資

國定假日雙倍薪部分，組員依照各自班表派遣，如果國定假日採雙倍薪支付，基於公平原則，平常無上班日其底薪是否也應不支薪計算。因工會並無論述，應予說明釋疑。

訴求六、各航班派遣外籍組員不應超過2人

外籍組員派遣每班不能超過2名，外籍組員主要是針對特定航線的需求而定，著眼於提供特定航線旅客的服務供應，倘若熟稔特定語言的外籍空服員不足，直接影響的是服務品質，工會的訴求應有合理的分析論述，才能知悉是否恰當。

訴求七、給予本會理監事、會員代表會務公假

幹部開會應有會務假部份，此議題涉及公司相關人士給假規定，長榮已有對案，但工會並無論述，應由勞資雙方協商，而工會集會活動是否如實辦理也應有所對案約束，以免假會議之名行曠職之實。

訴求八、變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與本會協商

勞動條件跟工作規則變更，須經過工會同意，牽涉公司治理，應由兩方協商，就細節項目擬定規範。

除了點出工會8大訴求論述漏洞外，提到外界爭論不休的「罷工預告期」，盧衍良則表示罷工要有預告期，建議是10~14天為宜。台灣因為地理條件，對外交通高度仰賴航空，罷工一旦發動，對於資方都會造成衝擊，不會因有無罷工預告而改變，但對旅客的影響卻很強烈，除了行程變更以外，也可能導致國人在國外流離失所，甚至因簽證問題而逾期居留。勞資問題應回歸勞資雙方處理，不特定第三方不應該被捲入，交通部日前的應變作為也是為了保障旅客端的權益，不應被工會毫無事實根據的指責為打壓罷工。

▲盧衍良認為勞權爭取不該濫用勞權意識。（圖／記者范綱儀攝）



盧衍良最後也提到，勞權爭取合情合理，但不應該濫用勞權意識，任何的訴求都必須要兼具法、理、情，三個層次來思考，優先訴之以法，再來說之以理，最後才是動之以情。如果法律層面本身就有爭議，後續的情理已經沒有討論空間。

且認為工會會員眾多，理應有各方能力者可以共同會商提出相關研究分析論述，然本次工會除了訴求本身的標題外，並無任何具體分析評估或探討報告等說帖，僅先動之以情，用情感訴求爭取勞工權益，卻毫無考量龐大數十萬旅客的需求，固無法獲得外界認同，他也建議應該公開歷次協商的紀錄，誰是誰非由社會公評。