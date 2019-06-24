甘榜進駐誠品南西、台大醫院美食街　開幕祭海南雞腿飯買一送一



▲甘榜海南雞腿飯。（圖／聯發國際餐飲集團提供)



記者黃士原／台北報導

聯發國際餐飲集團旗下餐飲品牌Mamak檔星馬料理、甘榜馳名海南雞飯近來積極拓點，看好百貨美食街的消費者對異國料理的接受度高，6月28日在微風台北車站2樓以「Mamak檔EXPRESS」品牌進駐，甘榜馳名海南雞飯在7月1日開出兩間門市，分別位於誠品南西及微風台大醫院美食街。

Mamak檔Express微風北車也推出開幕優惠，6月28日海南雞腿飯第二份99元，每日限量100份；7月1日-7月5日點購阿參雞肉乾拌麵/海鮮叻沙乾拌麵2選1，贈飲品乙杯(每日限量100杯)；7月8日-7月12日任選主餐，每份餐點折10元。





▲海鮮叻沙乾拌麵。（圖／聯發國際餐飲集團提供)

2016年Mamak檔在台北東區開幕，Mamak檔星馬料理以檳城在地Mamak檔餐點為主，特別聘請馬來西亞皇室御廚第三代傳人Anand 擔任主廚，讓台灣人不用出國就能享用馬來西亞正宗傳統美食。

另外，聯發國際餐飲集團旗下另一個品牌甘榜馳名海南雞飯將在7月1日開出兩間門市，分別位於誠品南西及微風台大醫院美食街。甘榜微風台大醫院店在7月1日-7月5日海南雞腿飯買一送一，甘榜誠品南西店則是在7月1日-7月7日海南雞腿飯買一送一(每日限100份)。

Mamak檔Express 微風北車店

地址：台北市中正區北平西路3號(台北火車站2F)

電話：(02)2361-5566

甘榜馳名海南雞飯 微風台大醫院店

地址：台北市中正區中山南路7號B1

電話：(02) 2351-9696

甘榜馳名海南雞飯 誠品南西店

地址：台北市中山區南京西路15號B1

電話：(02)25629595