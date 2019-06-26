一秒飛到峇里島發呆亭度假！屏東景觀餐廳創意活蝦料理

點評：這裡美到我想住下來~~~

▲水明漾活蝦景觀餐廳。



記者張舒芸／綜合報導 圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界

想度假散散心這邊是不錯的選擇！把峇里島夢幻場景發呆亭搬到台灣，不用出國，屏東這家景觀餐廳就能享受南洋風的慵懶度假氣息，白天夜晚各有不同氣氛，不僅如此，餐點結合了屏東在地食材，每道料理都讓人讚不絕口！

▲在荷花池畔上的發呆亭用餐別有一番風味。



▲一旁還有從花蓮運送過來的落羽松。



10幾個「發呆亭」座落在荷花池畔上，位於屏東里港的「水明漾活蝦景觀餐廳」有著像峇里島的用餐場景，「水明漾」其實是峇里島很有名的觀光景點，老闆取名「水明漾」也是希望大家來到這裡有種來到峇里島的感覺，老闆自己也會在早晨的時候，坐在涼亭泡茶發呆，享受緩慢步調的生活。種植在荷花池塘裡的落羽松可都是從花蓮運過來，而且落羽松採用西部少見的水中種植，而這條小徑一整個就像是冬季戀歌小翻版。

▲來涼亭用餐，享受緩慢步調的生活，彷彿在峇里島度假。



▲除了室外涼亭，還有室內有冷氣的用餐區。



水明漾餐點結合了屏東在地食材，活蝦料理亦使用當天現撈泰國蝦，每道料理都讓人發自內心讚不絕口！也使用了許多屏東在地食材，像是萬巒豬腳、檸檬、蘆筍、白甘蔗、鹹鴨蛋等。景觀餐廳不只有發呆亭用餐空間，亦有一個室內冷氣的用餐空間，來水明漾想要享用活蝦美食建議一定要事先訂位，這樣才能悠哉從容的在發呆亭徜徉美好時光！

▲南洋紅咖哩蝦。



▲XO醬爆蝦。



▲紫蘇梅蝦。



▲金沙豆腐。



▲當季的屏東蘆筍炒蛤蠣。



▲香酥黃金大元蹄。



▲豆酥胡椒陶板鱸魚。



▲百菇活蝦湯。



每日都有主廚推薦料理，像是南洋紅咖哩蝦、XO醬爆蝦都是老闆的創意餐點，各式各樣的活蝦料理，檸檬蝦跟胡椒蝦都超受歡迎！客家小炒則是屏東客家料理，不油膩的客家小炒一整個好吃，幾乎就是招牌必點。還有用屏東車城的紅仁鴨蛋做成的金沙豆腐，賣相跟味道也架式十足。想放鬆、度假或散心的朋友，一定要走訪這裡，心情也會隨著氣氛給療癒到。

▲夜幕低垂的水明漾寧靜氛圍。



▲夜晚也見到些許蓮花翩然綻放。



▲即便用完餐也讓人捨不得離開。



水明漾活蝦景觀餐廳

地址：屏東縣里港鄉鄉里嶺路277號

電話：0917-159088

時間：週一～週五：1100-1400，1600-2100（週二公休），週六日：1100-2100中間不休息