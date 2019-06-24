吃上一口湧入回憶！三星社區傳統排骨飯學生、上班族最愛

點評：排骨跟粥～好難抉擇啊！！！

▲台南三星社區排骨飯。



記者張舒芸／綜合報導 圖／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

台南為美食之都，在三星社區裡面一間很有歷史、古早味的排骨飯，可說是台南人從小到大的回憶，能夠屹立這麼多年一定有它的原因，主要有排骨飯、麵和粥，雖然只是簡單的平凡小吃，卻還是常常大排長龍，大份量成學生和上班族的最愛。

▲簡單的座位區和古早味招牌。



三星社區以前是台南客運總站的學區商圈，雖然沒了公車總站，這裡依舊是各學校學生的匯集地，裡頭有好多便宜又好吃的學生餐飲，這裡有家「三星社區排骨飯」很有人氣，招牌排骨是必點的明星商品，這邊的排骨經過醃製再裹粉下鍋炸，單吃就很有味道，而排骨套餐有飯也有麵，飯的話會隨機給不一樣的滷豆干或滷白蘿蔔等，再加上青菜與半熟蛋，整個cp值超高。而麵的話使用的是陽春麵，喜歡吃這種白白細細帶點Q彈麵條的人，排骨乾麵是你的好選擇。

▲半熟蛋配上排骨飯。



▲排骨乾麵的麵條是陽春麵。



▲配上經典的招牌排骨。



這裡的海產粥比較像是傳統的「飯湯」，用料實在，有蝦仁蛤蜊、魚板、青菜等等，搭上鮮味還不錯的湯頭。

▲▼海產粥料多實在，吃起來比較像是日式的茶泡飯。



▲菜單。



許多網友表示，這飯吃起來可能沒什麼過人之處，但是每一口吃得是滿滿的回憶，吃過就會有個獨特的記憶存在腦海裡，當你想起它時，你就會回來再次光顧。

三星社區排骨飯

地址：台南市中西區健康路一段420巷17號

電話：06-214-6381

營業時間：1100-2100（周日公休）

