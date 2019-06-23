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必點特製炸臭豆腐！桃園鵝肉小吃店　還吃得到虱目魚肚粥

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：超澎湃
ETtoday餓勢力

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

以前我常常吃小吃但很少拍照介紹，想說這就是大家日常生活會吃的料理，所以幾乎都是寫餐廳居多，後來發現有很多美食小吃反而找不太到資訊，卻是最常吃的料理，也很歡迎大家推薦給我好吃的小店。像是位於永安路上的三元鵝肉小吃，是間下午有營業的美食小吃，不知道會不會有人像我一樣每次錯過午餐時間，便當店或是餐廳就午休不知道吃什麼才好，三元鵝肉小吃就可以滿足這時候的需要，餐點選擇很多，像是臭豆腐、魯肉飯、粥類…通通都有販售。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）


▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

位於車水馬龍的永安路上，店門口是公車店，搭公車也可以抵達，開車族也別擔心，隔壁就是付費停車場很方便。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

可別以為三元鵝肉小吃只有賣鵝肉，還有販售各式飯、麵、粥，主食的選擇很多，可以花小錢吃飽飽。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

Menu主要分成鵝肉類、飯食類、麵食類、小菜類和湯類五款，選擇也很多。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

店內的辣椒更是一絕，如果敢吃辣的朋友不要錯過這滿滿新鮮辣椒籽的辣油，吃小菜或是麵食類都可以加一點～

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

可能正值晚餐時間，內用和外帶的人潮不少，幸好上菜速度蠻快的，只是臭豆腐不小心上錯桌所以又等了一陣子而已。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

魯肉飯（大）＄40

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

招牌鵝肉1／4＄200

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

三元鵝肉小吃的鵝肉真不是蓋的，真的相當嫩，還可以蘸著豆瓣醬吃更有味道，皮也很嫩不油膩。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

虱目魚肚粥＄80

原本沒預期有我愛的虱目粥，以為只有供應麵食類，一看到有供應，立即點了一份。使用鍋子上桌和鍋燒麵的器具相同，還有保溫的效果很不錯，虱目魚吃起來也沒什麼腥味，還不錯。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

乾意麵＄40

意麵會再淋上肥滋滋的滷肉汁，拌勻之後再吃，麵條也很有彈性與咬勁，蠻好吃的。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

蚵仔酥＄80

我覺得我對蚵仔酥應該有種無法抵抗的感覺，好像每次看到店家有供應就想點來吃！實在是我不喜歡在家裡起油鍋炸物，所以在外面看到就會點，這蚵仔酥的表皮炸的不夠酥脆，可能是粉有點厚的關係，份量大約16顆左右。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

特製炸臭豆腐＄60

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

幸好等待是值得的，在歷經送錯桌又重炸一份之後終於吃到臭豆腐…切成小塊再炸，每一邊都炸的很酥脆，泡菜也有入味，我覺得這很推薦也好吃。

▲▼桃園三元鵝肉小吃。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

我們四人用餐共消費500元，如果是個人前往也有鵝肉麵、飯等選擇，還是能吃到招牌鵝肉，來到三元鵝肉小吃記得要點鵝肉來試試味道呦～

三元鵝肉小吃

地址： 330桃園市桃園區永安路549號
營業時間：11:00–21:00
電話： 03 215 1979

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