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咬下炸出滿滿肉餡！內湖超夯成功肉圓　味噌湯一碗只要20元

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

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▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

文、圖／小虎食夢網

也許比不上魯肉飯、牛肉麵那麼受觀光客注意，但絕絕對對是台灣小吃中代表性的一項，最少個人很愛。你愛吃肉圓嗎？你最在乎的肉圓元素是皮？是餡？還是米醬調成的醬料？愛的是脆Q的皮，還是軟嫩的皮，愛的是肉餡，還是筍絲又或是香菇、鳥蛋，醬料是甜的好還是辣的夠味呢？

另外，你吃肉圓喜歡配什麼湯呢？是貢丸湯、還是魚丸湯或是味噌湯。光是這些就討論不完了，所以你說肉圓是不是台灣小吃的一號人物？那麼，你心目中最好吃的肉圓是那一家呢？

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

撇開基隆的肉圓不說，在台北我喜歡有兩家，加上這家剛好湊足三大愛店，但有意思的是我知道這家肉圓的時間遠比其他兩家還早很多，沒五、六年最少也三、四年，甚至遠到我還沒專職當部落格之時。那為什麼這麼多年都沒吃呢？答案是我每次經過都排很長…尤其是內用的位子僅僅只有五、六個。這天下午經過，看見只有不到十個人，立馬加入排隊的行列。連同等內用位子，是我可以接受的十來分鐘。

什麼你問我前兩間肉圓愛店是那兩間？

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

【台北捷運美食】【忠孝復興站美食】台北三大肉圓，日本人最愛的阿財肉圓。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

這間大概也是肉圓排隊最誇張的店…【焦桐的台灣味道之二】【西門站】南機場彰化肉圓。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

這三家肉圓有兩個共同處，就是沒賣其他東西，附合小吃教父舒國治老師說的專賣一樣(湯不算)，另一個共同點就是排隊，而且幾乎是從出攤到收攤都有人在排…。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

肉圓40元，味噌湯20元。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

基本上這三家肉圓中，我最愛的是阿財，因為它是餡、皮、醬三個都很得我「味」，南機場和成功肉圓我都覺得醬汁略略偏甜。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

排隊的時候我偷偷瞄了一下，這間肉圓是先蒸後炸，而且蒸完後得用電風扇吹涼，以免下鍋時黏在一起，皮的口感也會脆口一點。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

這樣兩重工的好處是皮能炸到脆Q，又不失軟滑嫩，興許是三間中皮我最愛的，但這也許是我年紀大了，牙口漸漸不好，再無法享受那種很脆Q的肉圓皮。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

而且，這家的肉餡幾乎是我最愛的（除了基隆的肉圓之外）且肉的比例極高，雖然肉的比例高卻不覺油膩，像是後腿肉的餡口感極好，肉的甜度也相當夠，筍絲也挺有水準。唯二的小缺點就是醬汁略為偏甜，而且肉圓比較吃油。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

這時，我就後悔我沒點貢丸湯，不能最後把肉圓的醬汁給倒到湯裡喝掉...。這味噌湯算是台式的，但又不像涼麵那種略帶甜味的台式味噌湯，只得單純味噌的鹹香，另外就是豆腐給的蠻多的，一碗20沒什麼好挑剔的。

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

最後，我居然在市場旁的巷子裡，發現我找了很久當年板橋四大麵線之一的志順麵線，可惜已經收攤了。就不知道搬來這裡後，是不是一樣餡多到滿出來（笑）

▲▼成功肉圓。（圖／小虎食夢網提供）

成功肉圓

地址：台北市內湖區成功路四段26號
電話：0918350805
營業時間：9：30～17：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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關鍵字： 成功肉圓 小虎食夢網 達人美食 美食情報 台北市美食 內湖美食 古早味美食 肉圓

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