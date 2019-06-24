板橋吃到飽新天堂　這3家人氣吃到飽餐廳6/25進駐遠百中山店



▲新馬辣經典麻辣鍋新北1號店6月25日正式開幕。(圖／馬辣集團提供)

記者黃士原／台北報導

板橋人終於等到了！全台最大蔬食連鎖品牌「果然匯」、新北首發網美麻辣鍋旗艦店「新馬辣」，以及新北第一自己動手串炸樂趣的「串家物語」，6月25日於遠百板橋中山店正式開幕。新馬辣經典麻辣鍋還在6月25日~6月27日開幕首三日加碼祭出限量美國Prime級手切神仙牛免費升級吃到飽優惠。



▲新馬辣經典麻辣鍋的肉山。(圖／馬辣集團提供)

新馬辣經典麻辣鍋

新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店相中生活與交通匯聚便利中心點，2至12人的彈性桌型總計45桌，可容納高達200人以上。裝潢使用大量的綠色植栽與復古原木、紅磚營造溫馨舒適感，再以時下網美打卡勝地作為亮點主題，還沒入店內就被近3公尺高度的巨幅浪漫玫瑰花牆吸引，有桃紅、莫蘭迪花色與漾白3種色調。

新馬辣經典麻辣鍋主打麻辣湯底以四川、雲南上等辛香料8小時歷時熬煮。麻、辣、鮮、香，層次多變，溫潤順喉，獨具香氣，深受國人喜愛；同樣為熱門排行的宮廷花雕雞，為廣東八大名菜之一，以陳年紹興酒為基底，搭配嚴選去骨雞腿肉與枸杞、紅棗長時浸漬入味；另有推出蕈菇和魚膠熬製出的膠原蛋白湯頭，以及兼顧茹素者可食用的東北酸菜鍋及蔬菜精力鍋。



▲果然匯正式插旗板橋，上圖為桃園統領店。（圖／記者黃士原攝）

果然匯

蔬食Buffet餐廳「果然匯」繼桃園統領廣場店、高雄夢時代店之後，終於正式插旗新北市板橋地區（位於遠百板橋中山店11樓），果然匯板橋店6月25日正式開幕。果然匯板橋店會以新店型跟大家見面，同時全台獨家推出手工義式冰淇淋。果然匯標榜吃蔬食也能很潮很時尚，蔬食料理有中式、日式、義法歐陸、中西甜點、沙拉飲品等，有著開放式廚房，消費者可以看到師傅的料理過程。



▲串家物語可以DIY，還有30種串炸無限吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

串家物語

串家物語板橋店設共有33個餐桌，總計152個位置，並於每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種原創菜色，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣。飲品部分有20多種軟性飲料及三種酒精飲料供賓客無限暢飲，另有日式茶泡飯及義大利麵等熟食、季節性沙拉、多樣甜點等以自助的方式無限暢食。

遠東百貨板橋中山店

地址：新北市板橋區中山路一段152號