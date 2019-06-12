每周只賣2天！台中超人氣曲奇餅乾　推出抹茶新口味

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記



台中伴手禮推薦，台中曲奇餅乾排隊名店。短腿阿鹿 曲奇餅乾再度推出隱藏版新口味啦！這次是內斂茶香的抹茶口味，只在 短腿阿鹿 餅乾漢口店的每週一、二開賣喔！！其他週三～週六維持只賣起司口味，想吃抹茶的人千萬不要記錯時間撲空了！

餅乾都是當天現做，不留庫存，所以必須當天預約、當天取貨，限量十組客人，每人限購三盒喔！短腿阿鹿各分店資訊、口味、價格、預約時間、電話，在文末有做總整理。週一、二是抹茶，週三到週六是起司，小盒290，大盒550

妮妮布魯已介紹過短腿阿鹿 三家分店口味，這次在漢口店推出新抹茶口味，此文就不針對店面環境做過多介紹。

漢口店在2019年5月開始，每週一、二多了隱藏版-抹茶新口味，因為在官方粉絲頁有預先公告，所以還滿多人都專程為了這抹茶而來，店內空間變大而且又有冷氣、可以排號碼等待領餅乾，所以大家多會在裡面等待，可別以為門口沒有太多曬太陽排隊的人潮就可以鬆一口氣了，打開門時就會嚇一跳，原來人都躲在這～哈哈

由於剛出爐的餅乾需要放涼之後才能裝盒，所以要有耐心等待，尤其是餅乾剛好都清空的時候更需等待。如果還要等太久也能稍微離開一下下，但是過號不會保留，就只能重排隊喔！若是不會超過一小時多的話，建議還是乖乖等吧！ 目前漢口店還算是新店，還尚有打卡每盒折30元的優惠，大墩原味店、逢甲可可店就已結束此優惠囉！

抹茶口味的鐵盒沒有可愛的ㄚ鹿圖案，但是霧面質感的金屬盒，搭配抹茶綠很有質感耶～讓人看了還是會想收集！價格和起司口味一樣，小盒＄290、大盒＄550，若是自己愛吃建議買大盒較划算喔

側面貼有製造日期，有效期限為15天，底部則有成分說明：天然奶油（乳脂高於80％以上草飼奶油）、麵粉、蔗糖、玉米粉、鹽、抹茶粉。大盒淨重400g±5g、小盒淨重200g±5g

Nini有收集阿鹿鐵盒的習慣，雖然這次沒有ㄚ鹿的圖案，但是這綠的很美，霧金面很有質感！我也很喜歡～

這次打開抹茶口味的盒子時，看到這餅乾酥鬆的讓我想到第一次遇見短腿阿鹿的原味也是這種感覺，餅乾與餅乾之間或是與盒子接觸點會有些裂縫、碎屑，嬌弱的讓人得小心翼翼攜帶，以免碰撞讓餅乾碎裂

曲奇餅乾排列的紋路很像一朵花，光看就很療癒

拿出第一塊時，是最困難保持完整的，因為店家把餅乾塞得滿滿，所以抽出第一塊的正面、反面都會有餅乾尖端的碎屑

抹茶，本身就是很看個人喜好的味道，就像榴槤、茄子一樣，愛的人超愛~不愛的人不管如何就是不會碰。而短腿阿鹿的抹茶，是很內斂的那一種，打開的時候不會有很強烈的茶香，慢慢咀嚼時茶韻在口腔中瀰漫至鼻腔，剛開始感覺到奶味較多，到最後還是能夠感受到抹茶特殊口感與茶香殘留在味蕾上的感覺。

由於妮妮不是抹茶特別愛好者，第一口時不會說特別愛，但吃第二塊之後覺得好好吃喔～吃到第三塊時會覺得我還想要再買耶！！是那種慢慢讓人喜歡上的感覺~沒有抹茶的苦澀感，也是大眾都很能接受的口味呢～

短腿阿鹿粉絲頁有介紹，抹茶口味是特別選用西尾抹茶，而不是台灣人熟悉的小山園抹茶、宇治抹茶、靜岡抹茶之類的。 西尾抹茶，其實是有800年抹茶栽種歷史的西尾市種植，在全日本抹茶產量佔有高達20％抹茶產地。

抹茶餅乾再來一杯抹茶拿鐵，讓今天的午茶就一路抹茶到底吧～

短腿阿鹿漢口店有起司口味和抹茶口味，但在不同天販售，千萬記得週一、二是抹茶，週三到週六是起司。有人說老闆很龜毛ㄟ，讓人要跑很多分店很煩；也有人用酸酸的語氣說老闆這是飢餓行銷啦～故意的。但為何短腿阿鹿餅乾依舊有這麼多死忠愛好者？！就是因為老闆這吹毛求疵的原則，不同口味在不同店賣，除了製作空間的問題之外，最重要的是各種口味的氣味不同，老闆不想要讓它們混雜了，為了維持每種口味的純粹，所以才多花租金、多花設備、多花人力來成就這堅持。

雖然不能一次買到多種口味，可是卻也因此分流了各種口味的客人，不用全部的人擠在一起排隊，讓大家可以更快買到自己喜歡的口味餅乾，也是意外的優點！而且餅乾期限只有15天，吃完一盒再買另一種口味也是不錯的喲！ 當然還是很期待未來能夠有一次買到多種口味的據點^^

短腿阿鹿 漢口店



地址:台中市西屯區漢口路一段51號

電話:04-23179595

營業時間:12:30-19:00，每周日公休

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