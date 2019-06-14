每日限量！台中超邪惡飲料　一次喝到綠豆沙+芋頭泥+黑糖珍珠

點評：想喝喝看惡魔波霸芋豆沙～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

台中南屯飲料推薦，來自霧峰超夯的好茶日在向心南路開心分店囉～好茶日用料實在，許多食材都是店家自己熬煮，大推薦好喝的石磨綠豆沙、每日限量大甲芋頭沙牛奶、還有午、晚限量各30杯的手炒黑糖珍珠，如果想一次滿足這三種口感，絕對不能錯過【惡魔波霸芋豆沙】。

除了LINE@好友的每日優惠活動之外，現在還有推出買五送一（原味茶或綠豆沙），以及買一杯飲品就可以用29元加購中杯芋頭沙牛奶一杯。店長說2019.6.3還要推出新口味的花生沙牛奶，讓人超期待的呀！

來自台中霧峰熱門飲料店的【好茶日GOOD TEA DAY】在南屯區的飲料一級戰區向心南路上展店囉～妮妮稍微算了一下光是這個十字路口周圍至少就有8家飲料店，競爭超級激烈呀！

好茶日向心店位在向心南路與文心南一路交叉口，充滿時尚英倫風的店面相當顯眼，採用翡翠綠牆面、歐風窗格、金屬感照燈以及多種造型的可愛黑熊，時尚中又帶點可愛感。

點餐口旁有好茶日TOP10的飲料排名，不知道要喝甚麼的可以先從這裡挑選。

窗格上的小角落躲著一隻黑熊的可愛圖案，杯身上也有好茶日的LOGO口號【謝謝要幸福】，讓人聽了都覺得充滿能量！

杯蓋的黑熊圖案有很多款呢～超可愛！

從透明窗格可以看到美女店員正在炒製黑糖珍珠，店內製作過程透明公開化，讓人食得安心。

煮好的珍珠倒入台灣黑糖粉慢慢手工炒熱成液態，因為是手工炒的香氣濃郁也比較耗工，因此才會限量供應。大約每天在中午11點和下午五點現炒黑糖珍珠，一鍋大約可以做30杯的量而已，賣完就沒有囉～如果要大量訂購的客人要記得事先預約就能另外加炒，不至於要和大家排隊搶購喔～這樣能維持品質又便民。

炒後的珍珠被深褐色黑糖包裹住，粒粒晶瑩、香甜Q彈。

順著杯緣滑下，濃稠的黑糖液與珍珠形成誘人的紋路。

好茶日 向心南店 的菜單menu

菜單上還有標示100％使用台灣茶葉、新鮮台灣水果、手作石磨綠豆沙、熬炒黑糖、熬煮蔗糖、手打鮮奶蓋，最重要的是要記得加入LINE@訂購，每天都有不同優惠可享用。

惡魔波霸芋豆沙 ＄59 限量供應

一杯飲料加了黑糖珍珠、綠豆沙、芋頭泥，一次滿足三種口感，綠豆清香中帶有芋頭的細緻甜蜜，底層黑糖珍珠濃郁而不過甜膩，Q彈有嚼感而不過於軟Q，夏天中午沒有食欲的時候，光是喝完這一杯就很飽可以抵一餐了，這可是店內人氣超夯商品，必點！

好茶日的綠豆經過多次洗淨再入鍋熬煮，一般常見市售的綠豆沙多為用果汁機打的，而好茶日則是用石磨，所以特別綿密細緻，不會讓你還有需要咀嚼綠豆的感覺。

拍攝過程中，看到許多客人專程來買綠豆沙、芋頭沙牛奶，超級受歡迎的！

喝起來保有綠豆清香，有點像小時候夏天冷凍庫裡媽媽日常準備的綠豆冰，而石磨綠豆沙比較綿密細緻，不會有過大的顆粒沙沙感。

妮妮平常喝飲料偏愛原味茶不加料，但喝過好茶日有芋頭泥的品項後，真的超愛這芋頭泥，喝到的第一口，有那種像是小時候最愛的叭噗車，賣的方塊狀芋頭冰的感覺，綿綿甜甜的，帶點淡淡芋頭香，好好喝喔～芋頭控們絕對不能錯過呀！一喝就愛上。





大甲芋頭沙牛奶，中杯的加購價 ＄29

不喜歡太多料的人，可以選單純的大甲芋頭沙牛奶，回味一下傳統古早味的天然芋頭甜蜜感。雖然芋頭沙牛奶的甜度是固定無法調整，但是以平常喝無糖原味茶的我來說，這樣的甜度不會太過，中杯喝完還會很想念，還是得買大杯才能滿足。大杯裝55元，現在活動期間可以加購29元買中杯的嘗鮮喔～

紅韻烏龍拿鐵＄59

好茶日選的茶葉很特別， 店家說是用紅茶作法製成的烏龍茶，有著紅茶般的香甜感，又有著烏龍茶的醇香，加入鮮奶形成漸層感，不只好喝也好拍！網美必備人手一杯。

店內的原味茶使用的都是台灣茶葉，每次整包固定量，還會測溫度和計時，以確保每次的茶品口感能夠盡量達到一致，並且是一壺一壺煮，而不會煮好一大桶放很久影響風味。

使用的是台灣茶葉：27號蜜香紅茶、12號金萱青茶、2號翡翠綠茶、春芽烏龍…等，可以看到泡在熱水中伸展開後的葉片品質不錯頗為完整，可不是用茶葉廠剩餘不要的便宜茶骨茶枝敷衍消費者呢！

春芽紅烏龍，看色澤真的頗像紅茶，但卻是整片的茶葉，而非狹長型葉片的紅茶，喝起來就像是紅茶＋烏龍茶一樣，相當特別！

不同的飲品會有不同打的秒數，覺得有打過的茶湯更為溫順好喝。

紅韻烏龍拿鐵使用的鮮奶量還頗多的 ，先準備好超過三分之一的鮮奶再倒入打過的紅烏龍茶，自然形成美麗漸層。

爆料C／P厚奶青 ＄50 憑學生證特價只要39元

配料超豐富的飲品除了惡魔波霸芋豆沙之外，還有一款學生超愛的爆料C／P厚奶青，加了黑糖珍珠、芋圓、冬瓜凍，滿滿配料憑學生證購買一杯只要39元，不想吃正餐的時候來上一杯省錢又飽足。

QQ的小芋圓比起黑糖珍珠來說較微軟Q一些。

冬瓜凍沒有冬瓜茶的甜膩感，反而多了一點像仙草凍的滑溜清爽，在整個很有Q感的珍珠、芋圓中顯得更有層次些。

除了有製作冬瓜凍之外，好茶日也有純冬瓜茶飲品可以選。

熬鳳梨冰茶 ＄49

選用台灣新鮮水果，自己熬煮的鳳梨醬富含鳳梨纖維，一整杯裡面大概就有半杯的鳳梨果肉，鳳梨香氣天然濃郁，自然的香甜無膩口感，趁有小碎冰的時候喝最透心涼了～

黑牛奶蓋紅 ＄49

一般奶蓋系列都是加鹽，讓味道帶點鹹甜感才不會太膩，好茶日則是除了海鹽奶蓋之外，還有每日現打黑糖奶蓋，是加入了黑糖粉、自己炒過的黑糖液打成，別處喝不到喔～

從液態打到奶泡帶點硬度，不會直接融化在茶湯中，帶點焦糖色感很像好喝的奶茶呢！

奶蓋系列有的人會打開封膜直接喝，這樣才能分開品嚐細膩奶泡與下面的茶香，Nini則會混在一起當成奶茶來喝，而且會選擇無糖的原味茶來搭配，奶蓋融合紅茶之後更是滑順濃郁，比起拿鐵系列更有厚度感。

除了LINE@好友的每日優惠活動之外，現在還有推出買五送一（原味茶或綠豆沙），以及買一杯飲品就可以用29元加購中杯芋頭沙牛奶一杯。店長說2019.6.3要推出新口味的花生沙牛奶，也是石磨的喔～喝起來比較不會沙沙卡喉，讓人超期待的。

好茶日對食材從選料到製作都頗為用心，不只綠豆、芋頭自己煮，黑糖自己炒、糖水自己熬、鳳梨醬也自己做，菜單上更是直接說明使用的是100%使用台灣茶葉、新鮮台灣水果，有憑有據不呼嚨消費者。這次喝過好茶日的芋頭沙牛奶之後，真有種相見恨晚的感覺，那ㄟ這麼好喝呢～綿密香甜的滋味讓人時不時的就會想再回購呢～如果想吃黑糖珍珠又想喝芋頭沙時，就來杯惡魔波霸芋豆沙，一次滿足！

好茶日霧峰店

店址： 台中市霧峰區樹仁路2-1號

外送電話： 04-23391866

營業時間：平日09：00～21：30、假日09：00～20：30

好茶日向心店

店址： 台中市南屯區向心南路962號

外送電話： 04-24736325

營業時間：平日09：00～21：30、假日09：00～21：00