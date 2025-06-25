花蓮星級酒店買1送1　住指定4飯店連續2晚85折

▲小鹿文娛旗下「路境行旅 花蓮大同館」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

好山好水的花蓮，最適合作為放空度假的目的地，各大飯店業者也紛紛推出住宿優惠，如小鹿文娛集團宣布，即日起整合旗下花蓮多間旅宿推出連住優惠，凡透過官方網站預訂指定飯店，連續入住兩晚（含）以上即可享85折。理想大地則與在地星級飯店合作推出買一送一專案。

▲路徒行旅花蓮東大館。

小鹿文娛宣布，即日起預訂「路境行旅 花蓮站前館」、「大同館」、「路徒行旅 花蓮東大館」與「一起一起 花蓮中山館」，連續入住兩晚（含）以上即可享85折。除了單人與家庭旅遊選擇，集團也提供團體包棟空間如「上海102民宿」，適合親友聚會與小型活動。小鹿文娛也預告，計畫於下半年推出全新英倫復古風格旅宿，並導入沉浸式劇情體驗。

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供）

而理想大地渡假飯店今夏再度攜手太魯閣晶英酒店、遠雄悅來大飯店、花蓮美侖大飯店、福容大飯店花蓮館等飯店業者，推出「花蓮1+1雙宿聯名住房專案」，即日起至9月30日平日雙人房最低8000元起。

「花蓮1+1雙宿聯名住房專案」主打自由搭配兩家飯店、連續兩夜住宿，旅客可以在理想大地的官網或是任一參與飯店官網選購此聯賣專案，即享有首夜住宿與第二夜兌換券。如理想大地搭配花蓮美侖大飯店或福容大飯店花蓮館，專案優惠價8000元起；搭配遠雄悅來大飯店1萬500元起、搭配太魯閣晶英酒店1萬3000元起。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

太魯閣晶英酒店則鎖定銀髮族群旅遊需求，即日起至8月31日推出「高年級樂活住房專案」，年滿65歲者兩人同行可入住三天兩夜，專案包含花蓮火車站定點接駁、每日精緻餐食與多項館內活動，平日入住「山嵐客房」每房1萬9000元起、「行館儷人客房」2萬7000元起。

飯店表示，旅客入住期間除享用衛斯理餐廳提供的早餐與晚餐外，還可在「行館交誼廳」細品輕食與紅白酒，或於大廳藝廊參與每日午後舉辦的「微醺蒔光」時光，搭配現做爆米花、特調飲品與悠閒氛圍，感受山林中的微醺美好。翌日早餐提供在地食材料理，延至中午12點前享用，營造健康慢活的度假步調。