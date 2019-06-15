ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單

ETtoday餓勢力

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲招牌醬油雞。170元。


記者黃士原／台北報導、攝影

來自新加坡的海記醬油雞去（2018）年底在台中公益路開設了台灣1號店，而現在台北的朋友也能吃得到了，海記醬油雞正式進駐SOGO忠孝館B1美食街，6月15日開幕，除了原來的菜單，還有SOGO忠孝店的限定菜單「新加坡肉骨茶」及「雙雞雙燒套餐」。

海記醬油雞與港式油雞不同，是用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻放入滷汁後大火滷製，海記第三代、也是主廚的王建強說，滷製的時間會因為雞的重量而有所不同，但大致上是在20分上下調整。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲雙雞雙燒套餐，250元，限定發售。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲新加坡肉骨茶。

王建強也提到，海記的主餐都會搭配三種沾醬，第一種是來自新加坡的黑醬油膏，這是新加坡人吃海南雞飯都會沾的黑醬油膏，同時也很適合拌飯吃；第二種是加了金桔汁、薑醋醬的自製辣椒醬，除了降低辣度外，還多了香氣；第三種則是用沙薑蔥醬，可以搭配各種主餐食用。

除了醬油雞，海記醬油雞也提供白雞、脆皮燒肉、叉燒，王建強說，脆皮燒肉、叉燒這兩種燒味是他接下海記之後再去學藝。不過怎麼沒有燒鴨呢？王建強表示，他發現一件事，就是如果加賣燒鴨，不是造成醬油雞賣不出去，就是燒鴨沒有人吃，醬油雞與燒鴨似乎沒辦法一起賣。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲單點叉燒燒肉雙拼。大份300元，小份160元。

來自新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）是由第三代兄弟王建強與王建榮已故的爺爺在1959年所創立的。原本居住在海南島的爺爺王世漢先生那年代為了尋求更好的生活，從海南島漂洋過海到新加坡。剛開始他每早都得拉著沉重的卡車在著名的海山（Upper Cross Street）賣雞飯，但也因為他對料理的堅持，生意越來越好，在同一條街有了自己的店面，販售自創的醬油雞，也大受本地人歡迎。「海記」這品牌，時時提醒他的後代一定要堅持他們所信仰的方向，最終將能引導他們走向機遇之海。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲點餐檯。

▲台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單 。（圖／記者黃士原攝）
▲主餐都會附的3種沾醬。

關鍵字： 美食情報 海記醬油雞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台版迪士尼就在這！特搜新竹7景點

萌萌「米奇彩繪列車」到高雄

花蓮秘境一日遊玩法大公開！

唯一賞螢地！彰化暑假必玩4景點

高雄紅麵線吃得到花枝漿、蝦仁漿

只要15萬！Airbnb環遊世界體驗

海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕

台南料滿滿綠豆蒜餐車隨機出沒！

你沒看錯！三重酸菜滷肉飯只要20元

逢甲吃得到古早味白糖粿一塊15元！

熱門行程

最新新聞更多

海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕

萌萌「米奇彩繪列車」到高雄

日本大分名店銀山亭主廚客座樂軒

鳥瞰宜蘭版伯朗大道美景　請把握最後2..

耗費半年採集10米寬「殘片文化」

現在就出發！帶回改變人生的旅行紀念品

好浪漫！巴黎「塞納河遊船」大評比

10組藝術家「搗亂」空總中正堂

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366