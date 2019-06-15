台北人等到了！海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕　推2款限定菜單



▲招牌醬油雞。170元。





記者黃士原／台北報導、攝影

來自新加坡的海記醬油雞去（2018）年底在台中公益路開設了台灣1號店，而現在台北的朋友也能吃得到了，海記醬油雞正式進駐SOGO忠孝館B1美食街，6月15日開幕，除了原來的菜單，還有SOGO忠孝店的限定菜單「新加坡肉骨茶」及「雙雞雙燒套餐」。

海記醬油雞與港式油雞不同，是用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻放入滷汁後大火滷製，海記第三代、也是主廚的王建強說，滷製的時間會因為雞的重量而有所不同，但大致上是在20分上下調整。





▲雙雞雙燒套餐，250元，限定發售。





▲新加坡肉骨茶。

王建強也提到，海記的主餐都會搭配三種沾醬，第一種是來自新加坡的黑醬油膏，這是新加坡人吃海南雞飯都會沾的黑醬油膏，同時也很適合拌飯吃；第二種是加了金桔汁、薑醋醬的自製辣椒醬，除了降低辣度外，還多了香氣；第三種則是用沙薑蔥醬，可以搭配各種主餐食用。

除了醬油雞，海記醬油雞也提供白雞、脆皮燒肉、叉燒，王建強說，脆皮燒肉、叉燒這兩種燒味是他接下海記之後再去學藝。不過怎麼沒有燒鴨呢？王建強表示，他發現一件事，就是如果加賣燒鴨，不是造成醬油雞賣不出去，就是燒鴨沒有人吃，醬油雞與燒鴨似乎沒辦法一起賣。





▲單點叉燒燒肉雙拼。大份300元，小份160元。

來自新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）是由第三代兄弟王建強與王建榮已故的爺爺在1959年所創立的。原本居住在海南島的爺爺王世漢先生那年代為了尋求更好的生活，從海南島漂洋過海到新加坡。剛開始他每早都得拉著沉重的卡車在著名的海山（Upper Cross Street）賣雞飯，但也因為他對料理的堅持，生意越來越好，在同一條街有了自己的店面，販售自創的醬油雞，也大受本地人歡迎。「海記」這品牌，時時提醒他的後代一定要堅持他們所信仰的方向，最終將能引導他們走向機遇之海。





▲海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕。





▲點餐檯。





▲主餐都會附的3種沾醬。