走入畫中！沙巴「小紐西蘭」餵牛　飯店玻璃屋眺望神山、雲海

▲昆達山（Kundasang）是欣賞東南亞最高峰-神山的絕佳去處。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

位於東南亞最高峰-神山腳下的昆達山（Kundasang），藏了一座被譽為「沙巴小紐西蘭」的景點，旅客可以近距離餵食小牛和山羊，還能大啖鮮奶、優格和冰淇淋，呼吸鮮甜的空氣，瞬間拋開都市的燥熱，難以想像馬來西亞竟有如此美妙的山中仙境。

▲昆達山海拔約1,900公尺，是前往京那巴魯山的必經之地。（圖／記者彭懷玉攝）

京那巴魯國家公園（Kinabalu Park）又名神山，海拔4,095公尺，是許多登山愛好者的終極目的地之一，而位於其山腳下的昆達山，海拔約1,900公尺，是前往京那巴魯山的必經之地，也是欣賞神山的絕佳去處，其中一大亮點非德薩乳牛牧場（Desa Cattle Dairy Farm）莫屬。

▲▼沙巴德薩乳牛牧場（Desa Cattle Dairy Farm）又被譽為「小紐西蘭」。（圖／記者彭懷玉攝）

身為熱帶東南亞國家，馬來西亞很難讓人聯想到高山牧場，因沙巴高原地區氣候涼爽、濕潤，為草飼乳牛提供了合適的生長環境，同時供應絕大多數的牛乳產量。位於昆達山的「德薩乳牛牧場」飼養著以高產奶量著稱的荷斯坦乳牛（Holstein Friesian），牧場供應當地新鮮乳製品，包括鮮奶、優格與起司，推薦必嘗鮮乳冰淇淋，口感濃郁且自然，排隊人潮絡繹不絕。

▲▼旅客可以牧草或牛奶餵食小牛和山羊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲必吃鮮奶、優格和冰淇淋。（圖／記者彭懷玉攝）

德薩乳牛牧場佔地約199公頃，廣闊的草皮上，矗立眾多乳牛低頭吃草，頗有身在紐西蘭或歐美鄉村的錯覺，隨手一拍都如同明信片般夢幻，沁涼的空氣迎面而來，給人心曠神怡的感受。牧場分別在上午8:00–11:00、中午11:00–14:00、下午14:00–17:00三個時段開放，門票部分，成人RM5（新台幣約35元），7至12歲兒童RM4（新台幣約28元），6歲以下兒童免費，自2025年起，需提前透過官方網站預訂門票，不開放現場購票。

▲▼海拔約1,500公尺的「Perkasa Hotel Mt. Kinabalu」去年12月甫翻新，酒店區客房共有75間，獨棟木屋22間。（圖／記者彭懷玉攝）

來到神山、昆達山一帶旅遊，推薦入住海拔約1,500公尺的「Perkasa Hotel Mt. Kinabalu」，飯店去年12月甫翻新完成，酒店區客房共有75間，獨棟木屋22間，約有一半的房間看得到神山，入住一晚，能從落日餘暉、滿天繁星，到翌日山間晨霧，領略神山之美。

▲▼「Perkasa Hotel Mt. Kinabalu」房間望出去的風景；清晨接近6點時的景色。（圖／記者彭懷玉攝）

若想要完整收進神山之美，可以到透明玻璃屋Tinompok Cafe或戶外草皮區，尤其傍晚和日出之際，是欣賞神山的絕佳時刻，從雲端忽隱忽現的山頭，像是在與旅人玩捉迷藏，彷彿走進大自然這座流動畫之中。

▲夕陽時，神山從雲端中忽隱忽現，像是在與旅人玩捉迷藏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲飯店戶外草皮區晨間景色。（圖／記者彭懷玉攝）



Tinompok Cafe晚餐提供沙巴式火鍋，選用當地高山蔬菜和精選鮮美漁獲，尤其地處深山，在夜間僅20度的涼爽天氣下，品嚐熱呼呼的火鍋，心與胃特別能感受溫暖和療癒。

▲▼Tinompok Cafe是棟玻璃屋全日餐廳，晚餐提供沙巴式海鮮火鍋。（圖／記者彭懷玉攝）