麵屋一燈桃園華泰店7/1開幕　身分證中2碼「吃麵只要15元」

▲麵屋一燈桃園華泰店限定「海膽扇貝雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，今日宣布進軍桃園地區，桃園華泰店7月1日開幕，前4日還祭出好康優惠，凡身分證字號中同時含有「1」和「5」，即可享任一拉麵15元優惠價。

7月1日開幕的桃園華泰店，是麵屋一燈第5家店，除了招牌拉麵，延續各店各自擁有限定口味的傳統，新推出「海膽扇貝雞豚拉麵」，以雞骨與豚骨長時間熬煮打造乳白濃厚湯頭，再加入海膽與鮮甜扇貝，風味濃郁卻不膩口。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

至於麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈「芳醇干貝雞湯拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

迎接品牌15周年，麵屋一燈自6月起串連全台門市推出系列企劃，桃園華泰店7月1日至7月4日推出多重慶祝活動，凡身分證字號同時含有「1」和「5」者，即可享任一拉麵15元優惠。同時，店內也將舉辦「劍玉挑戰」，每日下午3點到5點，凡用餐顧客皆可獲得3次挑戰機會，成功即享當碗拉麵15元優惠，未成功者也可獲得15元現金抵用券1張（限下次使用）。

7月7日至7月13日，來店掃描QR code可領取「第二碗拉麵半價」（以價格較低的拉麵計算，兒童拉麵除外）禮物券，當日即可使用。

▲王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗中山區。（圖／王品提供）

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」全台有8家分店，近期正在籌備第9家、同時也是台北市第2家店，店址位於中山區的南京東路一段，是已歇業品牌「朝粥幫」舊址。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20至35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。