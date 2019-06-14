胡椒餅不是胡椒餅　香港廚魔的台灣味跟你想的很不一樣



▲「燒餅．芝麻」靈感則是來自於大家也很熟悉的胡椒餅。



記者黃士原／台北報導、攝影

位於台北微風南山大樓商場一樓、由香港明星主廚梁經倫(Alvin Leung，、人稱廚魔)與美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」在5月底正式開幕，除了客人用餐會分別在三個不同地區、有著不同的體驗外，梁經倫也把許多大家熟悉的台灣味重新解構，再以他的方式來呈現，讓人有種見山不是山的感覺，同時要讓料理比看到的更好吃。





▲澄清宜蘭豪野鴨湯佐薑汁腐乳泡沫。

梁經倫可說是香港分子料理的第一人，其代表作「分子小籠包」更是讓許多嚐過的饕客大為驚艷。而梁經倫來到台灣，把許多大家熟悉的台灣味重新解構，再以他的方式來呈現，讓人有種見山不是山的感覺，像是前菜中的「澄清宜蘭豪野鴨湯佐薑汁腐乳泡沫」，創作想法來自於台灣薑母鴨，主廚使用宜蘭豪野鴨燉煮的高湯，並且用澄清手法進行處理，表層加入腐乳醬牛奶泡沫提鮮，底層加入老姜珍珠增加風味，呈現不同形態的薑母鴨。





▲魚子雙重奏襯煙燻薯泥。

另外一道「燒餅．芝麻」靈感則是來自於大家也很熟悉的胡椒餅，梁經倫再度利用分子小籠包手法，把胡椒餅內餡變成液態，再用極薄的皮來裹住，然後再撒上黑芝麻，旁邊還有燒餅碎片，從外型完全看不出是胡椒餅，但一入口，味覺馬上訴你「這就是胡椒餅」。

魚子雙重奏襯煙燻薯泥也用了台灣特有的烏魚子搭配高級魚子醬，最底層則是煙燻馬鈴薯泥，來突顯魚子醬與烏魚子的風味，然後上桌時再由服務人員噴上58度高粱酒來增加香氣，這靈感也是來自台灣有許多人習慣用高粱酒來燒烤烏魚子，增加香氣。





▲主菜加拿大黑鱈魚。

其他還有三杯雞、蚵仔煎、牛肉麵等大家熟悉的台灣味，同樣也是被梁經倫重新解構，再以他的方式來重新詮釋形體，如果沒有品嚐是無法想像它的味道。

至於主菜部份，日本鹿兒島肋眼和牛是主菜其中一個加價選項，豐富的和牛在鐵板上滋滋作響，煎好之後再淋上乾牡蠣及新鮮生蠔調製成蠔油牛肉醬汁，配菜搭配台灣特色食材龍鬚菜。而炸過的金針菇則是希望代替麵條，與牛肉搭配就成了台灣有名的牛肉麵。





▲淋上乾牡蠣及新鮮生蠔調製成蠔油牛肉醬汁。





▲日本鹿兒島肋眼和牛。



而廚魔給台北店的設定是「Fashionable Dining」，緣由本身的狂野創意風格，以及台灣豐富的味覺底蘊，開發出西餐為主體的台味表現體驗。現場環境以「愛麗絲夢遊仙境」為發想，將環境分為三個體驗區域。

第一區是新奇驚豔的西式前菜酒吧區，伴隨繽紛的各道小食，賓客們可以搭配同樣精彩愜意的雞尾酒，開始當晚的享受。第二區緊接會轉場進入創意鐵板燒區，以鐵板燒的形式，由主廚當面服務每位賓客，當面觀賞頂級食材和細心料理的豪華體驗。第三區主菜結束後會進入奇幻溫暖的甜點區，由主廚現場製作賓客的甜點，完成菜單故事的不同場景。





▲甜點「玫瑰花園」。

Daimon‧犇 廚魔館

訂位專線：02-6617-0280

餐廳地址：台北市信義區松仁路100號1樓 (微風南山Delicacy)





▲一進門的西式前菜酒吧區。





▲奇幻溫暖的甜點區。



