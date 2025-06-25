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京都咖啡、拉麵海外首店都開在台南　還可打卡新開幕百貨

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲here Kyoto 台南開山・清水已經開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南不僅是觀光熱點，近期從質感系咖啡到日式拉麵，都將海外首店選擇落腳於此，為府城餐飲注入更多國際新氣息之餘，還能打卡即將開幕的新百貨，美食控不妨先筆記起來，列入下次台南之旅的必吃清單中吧。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」以咖啡和可麗露聞名。

1.here Kyoto 台南 | 開山・清水

來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，海外首店「here Kyoto 台南 | 開山・清水」已於6月1日正式開幕。here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，決定將海外首店開設在此。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲▼「here Kyoto」位於台南寧靜街區。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

「here Kyoto 台南 | 開山・清水」位於六合境清水寺旁，雖非商業鬧區，卻恰好成為讓人細細品味咖啡、可麗露與空間設計的理想場域。兩層樓的空間，結合藝廊與享受咖啡的場所，未來不用遠行，在台南，也能享受到招牌的原創可麗露「ココカヌレ（Coco Canelé）」。

▲▼京都北白川拉麵魁力屋台南店。（圖／株式会社魁力屋提供）

▲▼京都北白川拉麵魁力屋海外首店落腳台南。（圖／株式会社魁力屋提供）

▲▼京都北白川拉麵魁力屋台南店。（圖／株式会社魁力屋提供）

2.京都北白川拉麵魁力屋　台南店

京都北白川拉麵魁力屋在日本擁有156間分店，現在宣布海外1號店就在台南。業者指出，台灣人對日本飲食較為熟悉，且外食產業成熟，成為海外首店拓點首選。

京都北白川拉麵魁力屋台南店預計今年8月中旬進駐即將開幕的新光三越小北門店，菜單包括代表的京都熟成醬油拉麵、京都雞白湯拉麵和京都豚骨拉麵，屆時民眾可以逛新百貨，品味京都拉麵魅力。

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