板橋人火鍋吃到飽新選擇　新馬辣經典麻辣鍋新北1號店6/19試營運



▲新馬辣經典麻辣鍋新北1號店6/19試營運。(圖／馬辣集團提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

板橋人久等了！吃到飽火鍋「新馬辣經典麻辣鍋」進駐新北市板橋中山遠百11F美食廣場，6月19日搶先試營運，6月25日正式開幕。而開幕首三日，新馬辣加碼祭出限量「免費升級活動」，現場拍照上傳至指定頁面，即可享有隱藏版的「美國Prime級手切神仙牛」免費升級吃到飽優惠。

新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店相中生活與交通匯聚便利中心點，2至12人的彈性桌型總計45桌，可容納高達200人以上。裝潢使用大量的綠色植栽與復古原木、紅磚營造溫馨舒適感，再以時下網美打卡勝地作為亮點主題，還沒入店內就被近3公尺高度的巨幅浪漫玫瑰花牆吸引，有桃紅、莫蘭迪花色與漾白3種色調。新馬辣表示，試營運首日將擺出仙氣新色的旋轉木馬，陪大家拍照。





▲新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店有巨幅浪漫玫瑰花牆。





▲巨幅浪漫玫瑰花牆。



新馬辣經典麻辣鍋主打麻辣湯底以四川、雲南上等辛香料8小時歷時熬煮。麻、辣、鮮、香，層次多變，溫潤順喉，獨具香氣，深受國人喜愛；同樣為熱門排行的宮廷花雕雞，為廣東八大名菜之一，以陳年紹興酒為基底，搭配嚴選去骨雞腿肉與枸杞、紅棗長時浸漬入味；另有推出蕈菇和魚膠熬製出的膠原蛋白湯頭，以及兼顧茹素者可食用的東北酸菜鍋及蔬菜精力鍋。





▲澳洲M7黑毛和牛。





▲肉山。



食材部分則是則有澳洲M7黑毛和牛、美國Prime霜降雪花牛、美國Choice無骨牛小排(肩)、美國CAB安格斯黑牛、美國經典1855 Prime冷藏嫩肩沙朗、丹麥國寶A級松阪豬、紐西蘭低脂小沙朗、澳洲小羔羊嫩肩，還有生食級巨大阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、野生大海蝦、鮮魚、手工丸餃…等，以及16款HaagenDazs暢銷口味與8款Movenpick經典口味冰淇淋等，全部無限暢食。





▲綜合海鮮蝦船(野生草蝦、阿根廷天使紅蝦、野生大海蝦)。





▲美國Prime級手切神仙牛。

6月25日至6月27日期間內前往新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店用餐，現場拍照上傳至指定頁面，即可享有隱藏版精品「美國Prime級手切神仙牛」免費升級吃到飽優惠。而旗下8間分店也為本次新北旗艦店開幕同慶，將同步推出HaggenDazs夏季限量新品「果真出色：草莓優格、奇異果芒果優酪、橙香柚子」三種口味，數量有限，售完為止。



新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店：

地址：新北市板橋區中山路一段152號11樓（板橋中山小遠百11樓）