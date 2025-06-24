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添好運宣布7月續推「港點吃到飽」　服務門市縮減至2家

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運吃到飽活動延長！官方臉書粉專今早宣布，點心放題延續到7月底，但服務門市從5家縮減至2家，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，即日起開放1個月內網路訂位。

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，今早官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到7月31日，但提供服務分店數從5家縮減至2家，僅剩台中JMall店、高雄富民店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中JMall店7月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，7月1日登場，周一至周五午餐限定，囊括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別，通通都能無限續點。

今年菜單更豪邁升級推出瓦甕煲仔類、游水海鮮類等兩大類別菜色，「蟹黃海鮮豆腐煲」以濃郁蟹黃醬汁燴煮Q彈爽口的新鮮草蝦仁、生食級干貝，「麻婆鮮蝦熊貓豆腐煲」使用粵亮特色黑白雙色手工豆腐，以川式香辣風味調製再加入新鮮蝦仁，還有海鮮類可點到鼓汁炆龍膽石斑、爆炒蠔汁牛蹄蟹、巴蜀辣跳爆中卷、金不換炒海瓜子、避風塘白蝦等鮮美海味食材。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

關鍵字： 美食雲 添好運 港點吃到飽　

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