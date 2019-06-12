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插旗南西商圈　全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕

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▲插旗南西商圈　全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕。(圖／貳樓提供)
▲全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕。(圖／貳樓提供)

記者黃士原／台北報導

鹽水雞當早餐？下午茶吃三杯雞？貳樓餐廳聯手副品牌包果，首度進軍中山商圈，打造集團全新面貌─「貳樓x包果雙品牌概念店」，全台首店6月12日正式開幕。不僅結合貳樓室內用餐與包果外帶的特點，還把經典台味完美融入美式料理，像是鹽水雞絲沙拉，法式薄煎餅混搭三杯雞、蹦米香、珍珠泰奶等，更貼近年輕世代的喜好。

▲插旗南西商圈　全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕。(圖／貳樓提供)
▲貳樓餐廳再次突破框架，融合令人意想不到的東西方食材。

貳樓餐廳再次突破框架，融合令人意想不到的東西方食材，全新主打「金黃饅頭三兄弟」與「鹽水雞絲沙拉」，金黃饅頭三兄弟將東坡肉、鹽酥雞、滷牛肋條分別夾進金黃酥脆的炸饅頭裡，一盤就可享受台灣三大經典美味；鹽水雞絲沙拉則巧妙地結合台灣夜市小吃與西式沙拉，將雞肉剝絲後，以蒜香油醋拌進生菜，甜中帶鹹口感清爽，搖身一變成為健康沙拉。

▲全台首間「貳樓x包果雙品牌概念店」個性登場。（圖／記者黃士原攝）
▲金黃饅頭三兄弟。(圖／記者黃士原攝)

▲全台首間「貳樓x包果雙品牌概念店」個性登場。（圖／記者黃士原攝）
▲鹽水雞絲沙拉。

貳樓餐廳也推出全新法式薄煎餅攻佔網美必吃下午茶清單，不過不同於傳統可麗餅，貳樓的法式薄煎餅特別選用蕎麥粉製作餅皮，表皮烤得酥脆。鹹點口味分別為酸辣起司蝦薄煎餅、花枝燒薄煎餅、蹦米香肉鬆火腿薄煎餅、台式三杯雞薄煎餅，其中台式三杯雞薄煎餅中西合併，三杯雞肉包覆在濃郁的起司裡，並以九層塔和薑味提味。

甜點口味法式薄煎餅則有可可芭娜娜薄煎餅、雷夢卡士達薄煎餅、珍珠泰奶薄煎餅，其中雷夢卡士達薄煎餅將檸檬磅蛋糕、新鮮香吉士包覆在濃郁奶油與檸檬餡中，珍珠泰奶薄煎餅在泰奶茶凍上撒滿軟Q彈牙的黑糖珍珠。


▲珍珠泰奶薄煎餅。(圖／貳樓提供)

▲全台首間「貳樓x包果雙品牌概念店」個性登場。（圖／記者黃士原攝）
▲可可芭娜娜薄煎餅。(圖／記者黃士原攝)

貳樓x包果雙品牌概念店坐擁4層樓的用餐空間，一樓是包果用餐區及外帶區，二樓以上是貳樓餐廳，店裝設計以大理石、灰白等色調為主，並以貳樓一貫的木質建材與磚牆作為點綴，呈現簡約質感的摩登空間，跳脫以往美式鄉村、溫馨暖光的老屋形象。此外，貳樓餐廳認為毛小孩即是家人，歡迎每位顧客攜帶寵物一同來店用餐，毛小孩不但可以與主人同桌共度溫馨時光，服務人員還會免費送上寵物小餐點，例如無調味料的香嫩炒蛋或當季水果。

▲插旗南西商圈　全台首間貳樓x包果雙品牌概念店6/12開幕。(圖／貳樓提供)
▲室內用餐空間之一。

貳樓x包果雙品牌概念店
地址：台北市中山區中山北路二段16巷22號
電話：貳樓02-2562-2722、包果02-2562-7822

關鍵字： 美食情報 貳樓

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