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「Xpark meets NAKED」沈浸式展覽6/28登場　5大亮點、實景照先看

▲桃園Xpark將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》。（圖／Xpark提供）

▲《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》的Diving in Coral Sea珊瑚之森。（圖／Xpark提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark歡慶開幕五周年，以「新感動・無限」為主題，將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展，5大亮點和實景照搶先看。

▲桃園Xpark將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》。（圖／Xpark提供）

▲Ocean Paradise海洋樂園。（圖／Xpark提供）

Xpark表示，這次以更細緻的視覺語彙全新編排，深化互動性設計，引領觀眾踏上一場「從觀看到共創」的藝術體驗，讓每一步移動、每一次凝視，都能加深觀眾與生物間的情感鏈結。

▲《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》（圖／Xpark提供）

▲The Timeless Ocean 永恆之海。（圖／Xpark提供）

Diving in Coral Sea珊瑚之森
一處能親身感受珊瑚礁生命力與魚群活力的沉浸空間，可以近距離體驗海洋生態的多樣性，以及珊瑚世界的蓬勃生機。

▲《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》（圖／Xpark提供）

▲The Hidden Abyss幽暗之淵。（圖／Xpark提供）

The Hidden Abyss幽暗之淵
潛入深海，在幾乎無光的空間中與奇幻生物並行前進，是個適合靜心體驗「未知」與「孤寂」的展區，也象徵著海洋深處仍有無盡的秘密，等待被理解。

▲《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》（圖／Xpark提供）

▲Ocean Paradise海洋樂園。（圖／Xpark提供）

Ocean Paradise海洋樂園
一座由虛擬海洋構築的理想天堂，揮動手臂等動作，能讓魚群游動，觀者也將成為生態系統的一部分，創造一場屬於「共生」的沉浸式互動體驗。

▲桃園Xpark將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》。（圖／Xpark提供）

▲Sea of Fluid Jellyfish流光之境。（圖／Xpark提供）

Sea of Fluid Jellyfish流光之境
水母輕盈漂浮於五彩流動之間，隨著水流節奏的變化，跟著水母一起舞動，妝點流光般的海底世界。

五周年限定紀念品
本次聯名商品「Umi Loop」手機掛繩，以繽紛珊瑚、悠游魚群為靈感，將海洋的光與生命融入每日佩戴的風景，象徵與海洋共處的每一天。

▲桃園Xpark將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》。（圖／Xpark提供）

▲「Xpark原創手機掛繩 Umi Loop」套票即日起開放預購。（圖／Xpark提供）

《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》「Xpark原創手機掛繩 Umi Loop」套票即日起開放預購，成人價779元，學生609元，孩童、博愛票449元。而「NIGHT PASS」將於7月1日至8月30日每天17:00以後入場，即可享有近8折優惠，成人票480元，學生350元，孩童220元，博愛220元。

▲桃園Xpark將於6月28日起推出沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》。（圖／Xpark提供）

▲Xfun新品「焦糖海豹棉花糖拿鐵」。（圖／Xpark提供）

同時，Xpark表示，除了在展示與運營間不斷創新體驗，並逐步實踐四大核心願景，包含深化日台文化與觀賞型事業交流、推動展示技術革新與沉浸式五感體驗、促進地方生態共生與發展、以及公益永續藍圖布局，讓水族館不再只是「看」，更是「共鳴」。

另外，台灣樂高將於7月1日至8月31日舉行「找樂點」活動，於北中南8處熱門地點輪番上陣，至各地完成任務即可開啟AR濾鏡互動，度過趣味暑假。

第一站「樂高®玩心樂滿地」於7月1日至7月17日在統一時代百貨2樓夢廣場登場，現場打造5米高充氣小樂及巨型闖關體驗樹洞，可以免費體驗紓壓樂森活、玩轉溜溜球、共創好森林三大關卡。除了多項情境闖關活動，充滿好奇心的小樂人偶首日也將驚喜現身。

關鍵字： 桃園旅遊 Xpark Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋

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