暑假Buffet優惠！7/5穿比基尼免費吃　整個7月憑學生證最低66折

▲豐FOOD推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」。（圖／典華提供）

記者黃士原／台北報導

迎接夏季到來，位於北市南港區的「敘日全日餐廳」，除了推出「暢夏啤酒美食節」主題餐檯，同時祭出學生優惠，7月憑有效證件與今年度准考證，最低可享66折。在7月5日這天，穿著比基尼到大直的「豐FOOD」用餐，則可享4人同行1人免費。

▲敘日全日餐廳假日再加碼鮮甜松葉蟹腳、南極雪蟹腳。（圖／六福萬怡提供）

夏天就是要大啖海鮮，敘日全日餐廳「暢夏啤酒美食節」7月3日登場，推出多道當季限定的海味，包含北海道生食級干貝、蒜蓉風味蒸烤牡蠣、地中海烤海鹽白蝦，假日再加碼鮮甜松葉蟹腳、南極雪蟹腳、鹽烤天使紅蝦等海鮮料理，以及以酒入菜的香蒜胡椒啤酒蟹、啤酒醬燒魷魚。

▲夏天就是要大啖海鮮，敘日全日餐廳「暢夏啤酒美食節」7月3日登場。（圖／六福萬怡提供）

而迎接7月學生暑假，敘日也推出「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，整個7月憑有效學生證與今年度准考證，平日午晚餐特價999元，假日午晚餐1299元，相當於最低66折。下午茶也有優惠，訂位時說出通關密語「來去敘日FUN暑假！」，即可享有2人同行、第2位半價並免服務費。

▲豐FOOD也推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」。（圖／典華提供）

另外，位於大直的豐FOOD也推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」，集結超過30道南洋風味料理，有在泰國夜市爆紅的活火山排骨、米飯粒粒分明的鳳梨海鮮炒飯、以印度咖哩粉和手工椰奶慢火炆煮的咖哩滑蛋蟹、採用新鮮大蝦剁成蝦蓉的招牌月亮蝦餅，以及香氣十足的松發肉骨茶、酸香開胃的檸檬魚、脆嫩爽口的檸香辣拌梅花豬，一次吃遍泰、印、越、星馬等國家經典美味。

▲香氣十足的松發肉骨茶。（圖／典華提供）

7月5日為世界比基尼日，當日凡穿著比基尼到豐FOOD用餐，即享全餐期免費。此外，7、8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，即享4人同行1人免費，另外再送夏日派對桶飲品。

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